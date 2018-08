Novinci v ligi NBA ne verjamejo v potencial Luke Dončića

Na uradni strani lige NBA vsako leto novincem, ki so bili na naboru uvrščeni najvišje, zastavijo enaka vprašanja. Najprej so morali odgovoriti na to, kdo bo novinec leta. Če so pri priznani medijski hiši ESPN v ospredje gladko potisnili Luko Dončića, njegovi vrstniki niso takšnega mnenja.

Deandre Ayton (Phoenix) in Collin Sexton (Cleveland) sta prejela 18 odstotkov glasov. Dončić in Kevin Knox (New York) sta na tretjem mestu z devetimi odstotki glasov.

Novinci so se morali obrniti tudi v prihodnost. Vprašali so jih, kdo bo imel po njihovem mnenju najboljšo kariero v ligi NBA. Na prvo mesto so s 13 odstotki postavili Wendella Carterja Jr., ki je član Chicaga. Nato sta po deset odstotkov glasov dobila Knox in Jerome Robinson (LA Clippers). Prvi z letošnjega nabora Ayton jih je prejel sedem. Nihče izmed 36 novincev pa, zanimivo, ni namenil glasu Dončiću.

Košarkarji, ki so igrali univerzitetno košarko, ne vedo, kako na parketu svojo igro izvaja Dončić, zato se verjetno nihče ni odločil zanj. Kevin Durant je na primer leta 2007 prejel kar 56 odstotkov glasov.

Razumljivo je, da Luke ni med tistimi, ki so najbolj atletski, zato mu tudi nihče ni namenil glasu, kakor ga tudi niso izbrali pri vprašanju, kdo je najboljši obrambni igralec. Zato pa je pri vprašanju, kdo je najboljši strelec, odskočil Trae Young, ki je prišel namesto Dončića v Atlanto. Namenili so mu kar 47 odstotkov glasov, tudi tu pa Luka ni prejel nobenega.

Ko so se dotaknili vprašanja, kdo od novincev je najboljši organizator igre, je največ glasov spet prejel Young, in sicer 35 odstotkov. Dončiću, ki je pristal na tretjem mestu, so namenili devet odstotkov glasov.

V vse novince pa bodo kamere izdatneje uperjene od 16. oktobra, ko se začne nova sezona lige NBA.