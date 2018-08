Američan se je Dončiću opravičil

Prejšnji teden je v javnost pricurljalo, da se je bodoči novinec v ligi NBA Michael Porter Jr. strinjal s trditvijo navijača, da je Luka Dončić najbolj precenjena oseba, ki jo je videl v življenju. Američan je že stopil v stik z Dončićem in dejal, da se je to zgodilo po pomoti.

Potem ko je ESPN objavil lestvico, kdo ima po njihovem mnenju največ možnosti, da postane novinec leta, smo lahko na socialnih omrežjih prebirali številna različna mnenja.

S kar 58 odstotki glasov so pri ESPN na prvo mesto postavili Luko Dončića. In eden od košarkarskih ljubiteljev je ob tej novici napisal: "To je strašno, Luka je najbolj precenjena oseba, ki sem jo videl v življenju."

Ta zapis je všečkal Michael Porter Jr., ki je bil letos izbran na naboru kot 14. in bo igral za Denver Nuggets. Ker sta oba novinca in šele vstopata v ligo NBA, se je javnost nad Porterjevo potezo začela zgražati. Dončiću je vstopil v bran tudi njegov nekdanji soigralec pri Real Madridu Dino Radončić: "Naziv MVP evrolige ne more biti precenjen. Poškodovani igralec, ki ni odigral petih študentskih tekem, je precenjen." Luka se je z njegovo trditvijo strinjal.

Zdaj se je Američan posul s pepelom in dejal, da je prišlo do nesrečne okoliščine. "Verjeli ali ne, brskal sem po zapisih o možnostih za novinca leta in po nesreči polajkal zapis. Luka je MVP evrolige in ga zaradi tega zelo spoštujem. Prišel sem v stik z Luko in mu dejal, da je bila nesreča in se že veselim tega, kar bo naredil v ligi. Nisem imel težav s tem, kaj so navijači mislili, vendar sem mu želel povedati resnico. Stoodstotno je bila nesreča."