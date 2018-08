Dončić dal vedeti, katero osebo si najbolj želi videti nasproti sebe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez dva meseca se bo začela nova sezona lige NBA, veliko oči pa bo uprtih v novince, ki se bodo krstno preizkusili v najmočnejši ligi na svetu. Luka Dončića in preostale so med drugim povprašali, kdo bo po njihovem mnenju novinec leta. Član Dallas Mavericks ni izbral sebe.

Pri ameriški medijski hiši ESPN so novincem zastavili različna vprašanja, ki so povezana z njihovim vstopom v ligo NBA. Eno od njih je bilo, kateremu igralcu si bodo najbolj želeli zreti iz oči v oči.

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki ga je Atlanta kot tretjega izbrala na naboru, nato pa ga je v svoje vrste zvabil Dallas, je navedel zvezdnika, ki je nedavno zamenjal sredino in bo v novi sezoni igral za Los Angeles Lakers: "Brez dvoma proti LeBronu (LeBron James, op. a.)"

LeBrona je izbral tudi Mo Bamba, ki je pristal v klubu Orlando Magic: "Veselim se igranja proti najboljšemu igralcu in to je LeBron. Ni veliko ljudi, ki lahko rečejo, da so igrali proti Kobeju Bryantu ali Michaelu Jordanu. Vsak, ki je, ima zgodbo o njima. Zato si najbolj želim igrati proti LeBronu."

Luka izbral Aytona in Jamesa

Po mnenju Luke Dončića bo novinec leta Deandre Ayton. Foto: Getty Images Mlade košarkarje, ki bodo odprli vrata najmočnejše lige na svetu, so prav tako pobarali, kdo bo po njihovem mnenju najboljši novinec leta. "Sebe ne morem izbrati," se je najprej vprašal Marvin Bagley III., ki so ga Sacramento Kings izbrali kot drugega na naboru. Nato je nadaljeval: "Če že moram izbrati, bom izbral soigralca Harryja Gilesa. Videl sem ga, kako dela. Ko igra brez razmišljanja, je res dober."

In koga je izbral Luka? "Rekel bi Deandre Ayton. Na naboru je bil prvi izbor. Visok je, močan. Sposoben je več stvari."

Tisti najvišje uvrščeni na naboru bodo v prihodnjih sezonah tudi dobro zaslužili. Ayton je že zapravil nekaj denarja, in sicer za svojo mamo: "Kupil sem ji hišo. Njen odziv je bil neprecenljiv. Ni mogoče poplačati vsega, kar mi je omogočila, vendar se trudim. Da je brez stresa. Živi približno od pet do deset minut stran od lastnika kluba. V tej soseski je tudi soigralec Devin Booker."

Novince se povprašali, kdo bo po njihovem mnenju MVP (najkoristnejši košarkar) prihodnje sezone, in Luka je odgovoril kot pri prvem vprašanju: "LeBron James. Mislim, da mu bo pri Lakers težje. So mlada ekipa, vendar je to še vedno LeBron."