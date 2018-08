Številka 1? Z razlogom je to Luka Dončić. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar Luka Dončić je zapustil evropsko košarkarsko dogajanje in se podal v ligo NBA, še vedno pa so njegove predstave žive. Njegova poteza je bila izbrana za najboljšo v pretekli sezoni Evrolige.

Najboljših 20 potez v minuli sezoni Evrolige

Praktično ni bilo tedna, ko Luka Dončić ni razveseljeval z atraktivnimi potezami v elitni Evroligi, v kateri je bil tudi najboljši posameznik.

Osvojil je naziv MVP (najkoristnejši košarkar) rednega dela in zaključnega turnirja, na katerem je popeljal Real Madrid do velike lovorike.

Na priznani košarkarski strani Eurohoops so v zadnjih dneh pregledovali najboljše poteze na tem tekmovanju in danes smo lahko videli, katero akcijo so izbrali za najboljšo. Luka je sodeloval pri nekaterih, vrhunec pa je sledil povsem na koncu.

Najprej so Lukovo zmagovito trojko proti Crveni zvezdi postavili na 15. mesto. Nato je bil prisoten tudi pri tretji najboljši potezi, ko je ukradel žogo, jo za hrbtom poslal Facundu Campazzu, ta med nogama do Gustava Ayona, ki je žogo brez težav položil v koš.

Luka je bil osrednji akter v najboljši akciji sezone. Se še spomnite, kako je s svoje strani zadel koš proti Barceloni in se ob tem le nasmehnil? In to pri vsega 18 letih. Poglejte si v zgornjem posnetku.