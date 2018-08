Prah okoli Luke Dončića, njegovega očeta, ponarjenih podpisih na pogodbi se je dodobra dvignil

Pred dnevi se je dogajanje okoli Luke Dončića razplamtelo. A ne zaradi njegovega igranja na parketu, temveč tistega povezanega ob igrišču. V javnost je namreč prišlo ime Charles Briscoe, agent, ki naj bi po novem zastopal člana Dallas Mavericks.

Nekdo naj bi na pogodbi ponaredil podpis Luka in njegove mame Mirjam Poterbin. Slednja je policistom povedala, da je z Briscoejem vzpostavil stik Slavko Djurić, ki se je predstavil kot Lukov stric in tesen prijatelj njegovega očeta Saše. Ta je pred dnevi zanikal vpletenost v afero in dodal, da gre vse skupaj za neslano šalo, ni bil pa prepričan, ali se je z Djurićem tudi kdaj dobil.

Na nacionalni televiziji so raziskali zgodbo podrobneje in prišli do posnetka, iz katerega je razvidno, da se je z njim sestal.

"Menjava agenta se je zgodila na pokvarjen način"

Foto: Urban Urbanc/Sportida "Pozdravljeni, sem Saša, oče Luke Dončića. Tukaj sem s Slavkom, svojim dobrim prijateljem. Storil bom vse, kar lahko, da bi Billa Duffyja odstranili od Luke Dončića," je v posnetku dejal Saša Dončić. Nato je poudaril, da se je z njim srečal enkrat lani, vendar se je pogovor večinoma vrtel okoli razvoja mladih igralcev, dotaknila pa sta se tudi o zastopanju sina, saj ne odobrava sinovega agenta.

"V vsem tem pogovoru me je prosil, ali lahko posnamem neko izjavo, ker se jez ne strinjam s tem in ker mi ni bilo všeč, da je Bill Duffy agent. Sem rekel, zakaj pa ne. V principu sem ga prosil, naj mi pove, na kakšen način. Verjetno sem tudi jaz v tem posnetku malo naiven, da rečem, očitno ga je kdo zlorabil …" pravi Saša Dončić.

In zakaj ne odobrava Lukovega trenutnega agenta? V Odmevih je nato razložil: "Če mi vi danes nekaj pomagate, oziroma če štartam iz ničle in me pri 13 letih pripeljete v neki dober klub, da ne rečem mogoče najboljši v Evropi, mi pri tem priskrbite vse, kar potrebujem za razvoj, pri 14 letih podpišem morda celo kot najmlajši igralec sponzorsko pogodbo z Nikom, mi pri 15 letih kljub veljavni pogodbi z Realom uredite novo vrhunsko pogodbo, pomeni, da ste mi na začetku zelo pomagali. Ko enkrat postanem igralec, agent ni več tako pomemben, in se nisem strinjal, da se takemu človeku obrne hrbet. Želel sem samo, da bo Luka do 18. leta pri agentu, ki ga je pripeljal do sem, ko pa postane polnoleten, naj si sam išče agenta. Žal je bila ta menjava agencije narejena na pokvarjen način, kajti 15-letnega fanta prepričevati v nekaj in delati nekaj za mojim hrbtom … Seveda imamo te stvari tudi dokazljive."

Drlačić stopil v brana Saši Dončiću

Ker o Slavku Djuriću v Sloveniji ni vedel nihče, se je pojavilo ime Duško Drlačić. Trenutno živi v Torontu in vozi tovornjak. Djurić se po njegovih besedah ukvarja s športnim menedžmentom v ZDA. Mlade košarkarje iz območja nekdanje Jugoslavije pripelje v ZDA, tiste iz ZDA pa v Evropo. Drlačić mu je v celotni zgodbi pomagal s pridobivanjem kontaktov in informacij o košarkarjih. In prek njega je prišel tudi do kontakta Saša Dončića. Poudaril je, da je Saša res želel, da njegov sin prekine sodelovanje z agentom Duffyjem (trenutni agent Luke Dončića), da ga denar ne zanima in ne želi niti dolarja. Rad pa bi, da gre Duffy stran od njegovega sina.

Drlačić je tako povezal Djurića in Dončića starejšega in lani julija sta omenjeni osebi sedeli v Ljubljani na kavi. Iz tega pogovora izvira izjava Saša, Drlačić pa mu je stopil v bran. "On sploh ni vedel, kako se Slavko piše. Poklical me je pred dvema dnevoma in vprašal, ali je mogoče, da je to ta Slavko, o katerem zdaj poročajo mediji," je za nacionalno televizijo, ki se je pogovarjala tudi z enim od osrednjih akterjev Djurićem, dejal Drlačić.

Djurić priznal, da se je z Dončićem enkrat sestal in da je hotel posredovati pri menjavi njegovega agenta, a je naletel na oviro

Foto: Getty Images Djurić je zatrdil, da se je s Sašem Dončićem sestal le enkrat in da sta res govorila o razvoju mladih, njegovem lubu Ilirija in tudi o Luki. Priznal je, da je hotel posredovati pri menjavi njegovega agenta, a to na zakonit način. Najprej je poizkušal pri očetu, a kmalu ugotovil, da iz te moke ne bo kruha. "Začutil sem, da tukaj stvari vodi mama, ne pa on, in to mi je Saša tudi sam priznal. Zato sem preusmeril fokus na Lukovo mamo," je dejal Djurić. Zanikal je, da bi se kdaj sestal z Briscoejem. Dodal je, da ga osebno ne pozna in da je zato to čista laž.

Mamo Mirjam Poterbin je spoznal v Beogradu marca letos. "Vprašala me je, o kakšnem sodelovanju govorim, in rekel sem ji, da imajo moji ljudje veze pri Applu, da bi šlo za večmilijonsko pogodbo. Odgovorila mi je, češ, Slavko, to je nekoliko prezgodaj. Prosil sem jo, če se lahko fotografirava skupaj, da bi dokazal ljudem v Ameriki, da jo poznam, a je odgovorila enako," Djurić opisuje, da ni bil uspešen pri prepričevanju mame in poudaril, da v aferi s ponarejanjem podpisov nima nič.

Očitno pa se ta zgodba še ne bo končala tako hitro, je pa res, da se pri uspešnih športnikih v ozadju spletejo marsikatere zgodbe.