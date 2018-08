Po Dončićevih stopinjah: 14-letni up v Madrid

"Luka Dončić se rodi enkrat na 50 let," smo lahko večkrat slišali v zadnjih letih. Deloma tudi kot opozorilo mladim košarkarjem, naj si prehitro ne obetajo zvezdniške kariere v slogu Ljubljančana. Zanimivo pa je, da je pot slovenskih mladcev v Real postala zelo uveljavljena. Pod okrilje kraljevega kluba se namreč seli še tretji slovenski najstnik. To je 14-letni Urban Klavžar iz domžalskega Heliosa.

Potem ko je bil najstnik junija gost Realovega trenažnega centra, ga je zdaj sloviti klub povabil v svojo šolo. V španski prestolnici se bo v mlajših selekcijah priključil rojakoma Žigi Samarju (2001) in Danu Duščaku (2002). Pri Heliosu so že potrdili, da sta se kluba dogovorila o vseh formalnostih za prestop.

"Urbana v Domžalah vedno čakajo odprta vrata, je pa zanimivo, da so vsi slovenski košarkarji v Madridu, razen Anthonyja Randolpha, posredno povezani z Domžalami. Žiga Samar je pred leti s kadetsko ekipo odšel na nekaj mednarodnih turnirjev, Dan Duščak je igral za OŠ Mengeš v naši Šoli košarke, še en novi član Reala Klemen Prepelič pa je pri Heliosu naredil preskok na najvišjo raven," sporočajo iz Helios Suns.

Foto: Helios Suns

Urban je bil del pogona domžalskega košarkarskega kluba od mladih nog. Sprva je obiskoval treninge Šole košarke na OŠ Domžale, zaradi očitnega talenta pa je kmalu začel trenirati v najmlajših klubskih selekcijah. S soigralci mu je v zadnjih letih uspelo osvojiti zlato in srebro v državnem prvenstvu pionirjev U13, dvakrat zapored pa so bili fantje pod vodstvom Aljaža Belingarja tudi prvaki Mini pokala Spar. V zadnji sezoni se je, s soigralci pri pionirjih U15 in trenerjem Gašperjem Papežem, veselil naslova državnih prvakov, Urban pa je postal tudi najkoristnejši košarkar zaključnega turnirja, ki je potekal v Novi Gorici, potem ko je v finalu prispeval neverjetnih 38 točk. Do dveh naslovov prvaka je prišel tudi z OŠ Domžale v šolskem tekmovanju Košarkarski Superšolar. Kot dve leti mlajši je bil Urban letošnje poletje tudi del kadetske reprezentance U16 Slovenije, ki si je pretekli konec tedna v Novem Sadu v Srbiji zagotovila obstanek v diviziji A evropske košarke. Čeprav je bil najmlajši košarkar na prvenstvu, od večine igralcev kar dve leti mlajši, je bil celo 2. strelec (11,9 točke) in 2. podajalec (2,1 podaje) Slovenije.