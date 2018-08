Pri Dončiću je prižgana rdeča luč

Slovenska košarkarska reprezentanca se je sicer pričakovano uvrstila v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2019 na Kitajskem, vendar ima zdaj zelo slabo izhodišče. V novi skupini šestih ekip je z dvema zmagama povsem pri repu. Španci so s popolnim izkupičkom šestih zmag praktično že na prvenstvu, za preostali dve mesti pa se bo borilo pet izbranih vrst.

Turčija in Latvija sta na drugem mestu s po štirimi zmagami, nato sledita s po tremi skalpi Črna gora in Ukrajina.

Slovenija bo drugi del kvalifikacij nadaljevala septembra s tekmama proti Latviji (Riga, 14. september ob 18.30) in Turčiji (Stožice, 17. september ob 20.00). S kakšno zasedbo bo razpolagal selektor Rado Trifunović, še ni jasno.

Luka Dončić je odpisan, saj so mu Dallas Mavericks prižgali rdečo luč, Klemen Prepelič je pred časom dejal, da mu v novem klubu Real Madridu ne bodo dovolili prihoda, kar bi pomenilo, da ne bo niti Anthonyja Randolpha, ki po zlati medalji na evropskem prvenstvu še ni zaigral v dresu slovenske reprezentance. Vprašanje je potemtakem tudi pri Jaki Blažiču, ki je postal član Barcelone.

Številni igralci NBA bodo igrali za tudi reprezentance Luigi Datome in Nicolo Melli bosta igrala za Italijo, Hrvati računajo na pomoč iz lige NBA Daria Šarića in Bojana Bogdanovića, del srbske reprezentance bodo Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić, Nemanja Bjelica, Miloš Teodosić in Boban Marjanović, na seznamu bosanske reprezentance pa sta Jusuf Nurkić in novinec v ligi NBA Džanan Musa.

Trifunović upa, da bodo trije "Španci" prišli

Klemen Prepelič je pred časom dejal, da ga Real Madrid ne bo pustil na reprezentančno akcijo, a v slovenski reprezentanci še vedno upajo, da bi ga klub vendarle izpustil. Foto: Sportida "Za Prleta, Randolpha in Blažiča se dogovarjamo. Španski klubi so dali informacijo, da svojih košarkarjev pred 9. septembrom ne bodo izpustili na reprezentančno akcijo. Liga ACB naj bi sprejela takšno pravilo. Španci si lahko to privoščijo, saj je njihova reprezentanca skoraj že uvrščena na svetovno prvenstvo," poudarja Trifunović, ki bi moral ob takšnem scenariju v vsega dveh dneh vključiti ključne tri igralce v ekipo, saj 12. septembra ekipa že potuje v Latvijo.

Naslednji teden v torek bo objavil imena košarkarjev, ki bodo pomagali Sloveniji v naslednjem kvalifikacijskem oknu. Sprva je imel v mislih, da bodo lahko trenirati začeli 26. avgusta, vendar pred 30. avgustom verjetno ne bo nič. "Prepričevati je treba nekatere trenerje iz tujine. Klubi se namreč držijo pravila Fibe (Mednarodna košarkarska zveza, op. a.), ki ima zapisano, da se igralci lahko priključijo 30. avgusta, od takrat veljajo tudi zavarovanja za igralce. Če želiš prej trenirati, bi moral sam zavarovati igralce. Turška reprezentanca na primer trenira že od 15. avgusta, in to z evroligaškimi košarkarji in tistimi iz lige NBA. Te kvalifikacije so vse bolj neregularne."

Zoran Dragić bo v reprezentanci, a bo delal le individualno

Zoran Dragić bo treniral z reprezentanco, vendar po individualnem programu. Foto: Sportida Latvijci bodo imeli v svojih vrstah tudi nekaj evroligaških košarkarjev, pogrešali pa bodo Kristapsa Porzingisa in Davisa Bertansa. Za Slovenijo je dobrodošla novica, da bo lahko igral kapetan Gašper Vidmar, ki ga je naša izbrana vrsta v zadnjem sklopu pogrešala. "Vidmar gradi fizično pripravljenost že štiri tedne. Zadnja sva tedna sem delal tudi sam z njim individualno. Nanj lahko računamo," pravi Trifko.

V reprezentanci bo tudi Zoran Dragić, vendar še ne bo mogel pomagati, ampak bo treniral le individualno. Polno naj bi bil aktiven okoli novembra.

Če se septembrski kvalifikacijski tekmi ne bosta izšli po željah aktualnih evropskih prvakov in se bo pot do Kitajske pravzaprav že zaprla, lahko računamo, da bodo v nadaljevanju kvalifikacij več priložnosti dobili tudi mlajši košarkarji.