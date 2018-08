S pravim načinom so jih pretentali, da so prišli v Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Sixt Primorski so si postavili lestvico za prihodnost zelo visoko. Zanima jih igranje v prvi ligi ABA ali celo v Evropi. In v svojih vrstah imajo v Jurici Golemcu trenerja, ki ga žene napredek in prav tako cilja visoko. Vsako leto želi biti boljši. Nič drugače ne velja za novo sezono. Želja je, da bi koprski klub popeljal v elitno ligo ABA, kar bi bil za obalni klub lep uspeh. V svoje vrste mu je uspelo privabiti zveneča imena, ki bodo trn v peti tako Petrol Olimpiji kakor tudi Krki, ki bosta od slovenskih predstavnikov kot edina igrala v prvi ligi ABA, povrhu pa sta zadnja finalista v slovenskem državnem prvenstvu.

V pretekli sezoni ste osvojili slovensko pokalno lovoriko, velika želja pa je bila osvojitev druge lige ABA, a ste izgubili v finalu. Kakšni so cilji za prihodnjo sezono?

Lani je bilo kar v redu. Lahko bi bilo tudi boljše, vendar smo lahko zadovoljni. Gledati moramo naprej. Naredili smo dobro ekipo, imamo dobro ravnotežje izkušenih in mladih. Optimistično vstopamo v sezono. Želja je biti na vseh frontah najboljši. Letos smo zapolnili pomanjkljivosti, zato smo samozavestni in ambiciozni.

Na katerih igralnih mestih boste boljši?

Ivan Marinković je uveljavljen v Evropi. Zadnje leto je igral v Turčiji, pred tem na Hrvaškem. Visok košarkar je in zelo mobilen. Pospešil bo igro in še nevaren je pod obročen.

Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun Marko Jagodić-Kuridža je prišel iz Ostendeja in bil dvakratni prvak Belgije, pred tem pa prvak Hrvaške in lige ABA. Dobili smo košarkarja, ki je navajen zmagovati in mlade bo zdaj učil takšnega pristopa.

Potem sta tu domača igralca Luka Vončina in Žan Mark Šiško. Oba sta nadarjena. Šiška poznam še bolje, ker je bil z menoj v Ciboni. Mislim, da je v tej regiji eden izmed najbolj nadarjenih na mestu organizatorja.

Lance Harris je že bil v Sloveniji. Zelo atletski tip igralca, z ogromno izkušnjami. V njem smo dobili krilo, ki nam je manjkalo.

Kako ste prepričali te igralce, da so prišli v Koper?

Mislim, da je bilo najbolj pomembno, da smo pokazali, kako ambiciozni smo. Da želimo zmagovati, biti vedno boljši. Nismo jih preplačali. Igrali smo z odprtimi kartami. Z Goranom Jagodnikom poznava ljudi v Evropi in so igralcem dobro govorili o nas. Na ta način smo jih pretentali, da so prišli (smeh, op. a.).

Kako težko je sestaviti ekipo z osmimi kakovostnimi Slovenci glede na majhen bazen v naši državi? Vi, Olimpija, Krka, Helios in Rogaška boste igrali v ligi ABA in ABA 2, zato vsi potrebujete slovensko kakovost, da boste potem še v državnem prvenstvu gledali proti višjim ciljem.

Ni lahko, vendar je dovolj kakovosti Slovencev na trgu. Če narediš dobro selekcijo in jih postaviš na dobra mesta, se da sestaviti. Za slovensko košarko je boljše, da je čim več domačih košarkarjev.

"Pritiska ne čutim, sam si ga dam. Tako mora biti. Z igralci se pogovarjam, da si morajo dati sami pritisk, da bodo boljši. Vedno grem v sezono, da bom boljši trener kot lansko." Foto: Sportida Verjetno je cilj kluba vstop v prvo ligo ABA?

Realno slovensko prvenstvo nič ne prinaša. Cilj nam je druga liga ABA, da bi jo osvojili. Neumno od mene bi bilo, da bi rekel, da jo bomo osvojili, a imamo dobro podlago. Vse bomo dali od sebe, da nam uspe. Ampak to ne pomeni, da bomo v domačem prvenstvu in domačem pokalu igrali manj zavzeto.

Dve tekmovanji bosta prišli torej prav - državno prvenstvo in druga ABA liga?

Za mlade igralce je dobro, da igrajo dve tekmovanji. Problem je pri Olimpiji, ki ima tri tekmovanja. To je samomor. Zaradi tega mi je žal. So pa gledali v tej smeri, da imajo zdaj več igralcev. Za nas je druga ABA liga dobra, saj bodo mladi košarkarji igrali na težkih gostovanjih v državah nekdanje Jugoslavije. Zanje je bolje, da igrajo več tekem kot manj. V slovenskem prvenstvu je malo tekem. Zelo težko pa je priti v evropska tekmovanja.

V regiji spadate med nadarjene trenerje. Pod kakšnim pritiskom ste, saj se od vas prav tako veliko pričakuje?

Ne čutim ga, sam si ga dam. Tako mora biti. Z igralci se pogovarjam, da si morajo dati sami pritisk, da bodo boljši. Vedno grem v sezono, da bom boljši trener kot lansko.