V Kopru želijo postaviti drugo največje središče v Sloveniji

Trener Jurica Golemac je večino košarkarjev pozdravil v ponedeljek na prvem treningu. Izmed šesterice novincev (Žan Mark Šiško, Luka Vončina, Luka Rožanc, Ivan Marinković, Lance Harris in Marko Jagodić-Kuridža) je manjkal Američan Harris. Izkušeni 33-letni košarkar se bo zaradi družinskih obveznosti ekipi priključil konec prihodnjega tedna v Tolminu, kamor bodo odšli na krajše priprave.

V drugem tednu priprav se bosta priključila tudi Marijan Čakarun in Gregor Glas. Prvi je reprezentančno aktiven, Glas pa je bil povabljen na prestižni kamp Basketball Without Borders (med 15. in 18. avgustom v Beogradu).

Slika ekipe je za zdaj sklenjena. Največje okrepitev so Šiško, Marinković, Harris in Jagodić-Kuridža. Marinković je bil pred dvema sezonama izjemno razpoložen v dresu Zadra. Po nenavadni sezoni v Turčiji se zdaj vrača na konce, ki jih bolje pozna. S Slovenijo ga vežejo še posebne vezi, saj je oče Slovenec, zato bo v državnem prvenstvu lahko igral s slovenskim potnim listom.

Dobili vse, kar so želeli. Cilj je priti v ligo ABA 1.

Direktor kluba Matej Avanzo verjame, da bi lahko Koper postal drugi največji košarkarski center v Sloveniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Ko smo delali seznam igralcev, nam je uspelo pripeljati vse, ki smo jih želeli. Po izpadu v državnem prvenstvu smo imeli več časa, da na čelu z Golemcem najdemo košarkarje. Ker smo pripeljali Marinkovića, smo naredili še eno prosto mesto za tujca," pravi direktor kluba Matej Avanzo.

Sixt Primorska je v zadnji sezoni osvojila pokalno lovoriko, zato pa je bil boleč poraz v polfinalu druge ABA lige proti Krki. Želja obalnega kluba je bil vstop v elitno druščino na jadranski magistrali. Vstop je zaradi zaprte lige mogoče le prek lige ABA 2.

In ta cilj so si zastavili tudi letos: "Pomemben cilj je, zagotovo pa prvi. Vse bomo naredili, da pridemo v ligo ABA 1. To nam omogoča napredek in upravičuje večja vlaganja našega glavnega sponzorja. Merimo pa tudi na vrh državnega prvenstva in pokala. Glavno nagrado nam prinaša liga ABA."

Lani morda prehitro, zdaj verjamejo, da so zreli

Ivan Marinković je velika okrepitev. Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun Če bodo Primorci želeli iz druge skočiti v prvo ligo ABA, jo morajo osvojiti, ali biti drugi in nato v kvalifikacijah s predzadnjo ekipo prve lige igrati dve tekmi. Novost je tudi ta, da v drugi ligi zaključnega turnirja najboljše četverice ni, ampak se bo odigrala končnica.

"Za nas je bilo morda v zadnji sezoni prehitro. Mislim, da smo zdaj zreli, vendar se ekipe v drugi ABA ligi krepijo. Konkurenca bo zelo močna. Predvsem bodo štele zmage na gostovanjih," poudarja Avanzo.

Proračun za ves članski pogon bo znašal milijon evrov, od tega bo šlo približno 600-650 tisoč evrov za plače igralcev. Proračun bo tako za približno 200 tisoč evrov višji kot lanski, z željo, da pridejo v ligo ABA.

Koper želi stopiti neposredno za Olimpijo

Foto: Vid Ponikvar Upajo tudi finančno pomoč lokalnega okolja: "Vedno bolj nam pomaga Mestna občina Koper. Verjamem, da lahko naša zgodba postane večji slovenski projekt. Olimpija je tu z infrastrukturo in vsem prva, Koper pa bi bil lahko številka dva. Maribor in Celje v košarki ne pomenita več. Mislimo, da lahko naredimo regijsko zgodbo, v kateri bi lahko naredili razvojni center in vrhunsko člansko ekipo. Cilj je priti v ligo ABA in tam ne le sodelovati. Če to ne bi bilo mogoče, bi se preizkusili tudi v kakšnem od evropskih tekmovanj. Ampak dokler bomo morali sodelovati v državnem prvenstvu od začetka, ne bomo sprejeli treh tekem na teden. Letos imamo ekipo v poprečju staro 24,5 leta. S tako mlado ekipo ne bi bilo smisla le potovati. Za zdaj ostajamo na dveh tekmah na teden. Je pa res, da se lahko to zgodi čez dve leti, zato ni treba razmišljati toliko naprej," je še dejal Avanzo.

V pripravljalnem obdobju bo Sixt Primorska odigrala sedem tekem, zanimiva pa bo že prva, ko se bo 29. avgusta v Areni Bonifika pomerila s sosednjim Trstom.