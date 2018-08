Igranje za Slovenijo bi ga morda zanimalo, a poudarja, da je tu že Randolph

Ivan Marinković je nase opozoril v predlanski sezoni v dresu Zadra. Takrat je pri 22 letih blestel in bil eden izmed najboljših posameznikov v ligi ABA. V povprečju je dosegal po 17,7 točke in 6,1 skoka na tekmo. Sledila je selitev v Turčijo, kar je bila zanj druga postojanka v tujini. Pred prihodom v Zadar je bil leta 2015 nekaj mesecev član poljskega Szczecina. A sta bili obe izkušnji kratki. Zadnja v Turčiji pri Yesilgiresunu Belediyeju je bila še posebej boleča. Klub je izpadel, po sezoni pa so ga zaradi finančnih težav celo ukinili. Zdaj upa, da bo preskok naredil spet pri Sixt Primorski, s katero je vezan dve leti. Glede na njegovih 208 centimetrov bi bil zanimiv tudi za slovensko reprezentanco. Po očetovi strani ima namreč slovenski potni list, a ni z naše krovne košarkarske organizacije v zadnjem obdobju nihče stopil v stik z njim.

Od njegovih predstav si pri Sixt Primorski veliko obetajo. Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun Kaj je odločilo, da ste prestopili v vrste Sixt Primorske?

Poklopile so se ambicije, tako moje klubske kakor tudi koprske. Vesel sem, da sem del takšnega projekta, kot ga imajo. Redki so v celotni Evropi. Verjamem, da bomo imeli uspešno sezono in da bomo naredili, kar se od nas pričakuje.

Kako je bilo v tujini?

Zadnja sezona je bila težka, profesionalno in zasebno. A to je zdaj za menoj. Za zdaj se tu odlično počutim.

Kaj je bilo težko?

Z ženo se nama je bilo težko privaditi na takšen način življenja. Kultura in vera sta drugačni, kot smo mi odraščali. Športno ni šlo v pravo smer. Ne z moje strani, ne z vidika kluba. Zame je bila to slaba izkušnja, a dobra za naprej.

Avantura v Turčiji je bila grenka. Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun Kakšna so bila pričakovanja, potem ko ste imeli v Zadru odlično sezono?

Bila so visoka. Za vsakega tujca so v Turčiji visoka pričakovanja. To ni nič novega.

Kaj pričakujte v Kopru?

Že tri ali štiri sezone nisem osvojil lovorike. Verjamem, da se bo to spremenilo. V drugi ligi ABA, državnem prvenstvu in pokalu bi rad osvojil vse, kar se da. Če bomo imeli priložnost, bomo poskušali osvojiti vse tri lovorike.

Imate tudi slovensko državljanstvo, saj imate po očetovi strani slovenski potni list. V Kopru boste bližje slovenskemu selektorju. Ste imeli kakšne pogovore z njim?

Pogovore sem imel, ko je bil še direktor reprezentance Matjaž Smodiš, potem nič več. Za Slovenijo lahko igram le kot naturaliziran košarkar, saj sem igral za srbsko reprezentanco do 20 let, vendar je tu že Anthony Randolph.

Morda bi ga reprezentanca zanimala, vendar pravi, da je tu že Anthony Randolph. Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun In če njega ne bo, glede na to, da po osvojeni zlati medalji še ni zaigral za Slovenijo?

Nič ne vem o tem.

Če bi imeli možnost, bi vas zanimalo?

Resnično nisem o tem razmišljal. Ne vem, kaj bi o tem rekel. Morda bi me, vendar nisem o tem razmišljal.

S selektorjem Radom Trifunovićem torej niste imeli stikov?

Ne, nisem jih imel.