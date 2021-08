Ameriški veteran se vrača v Los Angeles, Olimpijina peterica k sosedom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rondo tik pred vrnitvijo k Lakersom

Ameriški košarkar Rajon Rondo naj bi bil tik pred vrnitvijo k Los Angeles Lakers. Rondo, ki se je z Memphisom dogovoril za odkup, je v sezoni 2019/20 že nosil dres Jezernikov, s katerimi je osvojil šampionski prstan. Zatem je v prejšnji sezoni igral v Atlanti in pri LA Clippers, pred nekaj tedni pa je postal član Memphisa. Za njegove storitve naj bi se zanimali tudi pri LA Lakers, a le v primeru, da bi bil 35-letni košarkar prost igralec, zato se je nekdanji član Bostona odločil za odkup, po katerem bo 30. avgusta prost igralec, kar so Grizzlies že potrdili.

Dan Duščak bo izkušnje nabiral pri Iliriji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cedevita Olimpija je pred začetkom nove sezone mestnemu tekmecu Iliriji posodila pet svojih mladih košarkarjev. Dan Duščak, Saša Ciani, Blaž Habot, Robert Jurković in Miha Cerkvenik bodo v prihajajoči sezoni nastopali v dresu Ilirije, ki se vrača v prvoligaško konkurenco.

"Cedevita Olimpija vstopa v drugo sezono sodelovanja z Nutrispoint Ilirijo. Izjemno zadovoljni smo, da lahko svojim mladim in nadarjenim košarkarjem omogočimo pogoje za njihov razvoj le streljaj od svoje dvorane, naš strokovni štab pa bo lahko njihov napredek spremljal vsakodnevno. Dan Duščak, Saša Ciani, Blaž Habot, Miha Cerkvenik in Robert Jurković so letošnje pripravljalno obdobje začeli pod taktirko našega glavnega trenerja Jurice Golemca, po tednih individualnega dela pa se bodo zdaj preselili v Ilirijo k Saši Dončiću. Verjamemo, da bodo pri Iliriji vsi štirje dobili potreben igralni čas v slovenskem državnem prvenstvu, hkrati pa bodo lahko v Pokalu Alpe Adria pridobili tudi pomembne izkušnje igranja na mednarodnem prizorišču," je ob tem dejal športni direktor Olimpije Sani Bečirović.

Preberite še: