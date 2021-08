Kdo bo v boju za SP stal nasproti Slovencem? Jasno bo kmalu.

V izjavi za javnost so pri Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba) potrdili tudi datume šestih ciklov kvalifikacij. Ti bodo med 22. in 30. novembrom 2021, 21. februarjem in 1. marcem 2022, 27. junijem in 5. julijem 2022 v prvem delu kvalifikacij. Drugi del pa bo potekal med 22. in 30. avgustom 2022, 7. in 15. novembrom 2022 ter med 20. in 28. februarjem 2023.

Slovenija bo v prvem bobnu skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo. V drugem so Italija, Litva, Grčija in Nemčija, v tretjem Češka, Poljska, Rusija in Turčija, v četrtem pa Hrvaška, Črna gora, Latvija in Ukrajina.

V petem so se znašle reprezentance Finske, Gruzije, Belgije in Madžarske, v šestem so Velika Britanija, Izrael, Bosna in Hercegovina ter Nizozemska, v sedmem Islandija, Estonija, Bolgarija in Belorusija, v osmem pa Severna Makedonija, Švedska, Portugalska in Slovaška.

Slovenci so v prvem bobnu skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo. Foto: Reuters

Osem skupin po štiri

V Miesu, na sedežu Fibe, bodo izžrebali osem skupin s po štirimi reprezentancami, v drugi del kvalifikacij pa se bodo uvrstile najboljše tri ekipe.

V drugem delu se bodo v štirih skupinah s po šestimi ekipami reprezentance merile na dodatnih šestih tekmah. Na prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023, pa vodijo prva tri mesta iz vsake od štirih skupin. Na SP bo nastopilo 32 reprezentanc, žrebi preostalih celinskih kvalifikacij pa bodo prav tako potekali v torek.

Slovenci po četrti nastop na SP

Slovenska košarkarska reprezentanca, ki jo v zadnjem času vodi Aleksander Sekulić, je doslej trikrat nastopila na SP. Leta 2006 je na Japonskem zasedla deveto, leta 2010 v Turčiji osmo, pred sedmimi leti v Španiji pa sedmo mesto.

Evropske prvake leta 2017 ter četrtouvrščene z nedavnih olimpijskih iger v Tokiu leta 2022 čaka še evropsko prvenstvo, ki ga gostijo Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. Slovenija se bo v Kölnu poleg domače nemške reprezentance pomerila še z BiH, Francijo, Madžarsko in Litvo.