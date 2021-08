Mladi slovenski košarkarji še naprej pišejo zgodovino

Mlajše selekcije slovenskih košarkarskih reprezentanc nadaljujejo z izjemnimi predstavami v letošnjem poletju. Slovenska moška reprezentanca do 16 let, ki je od 16. do 21. avgusta nastopala v Novem Sadu na FIBA evropskem prvenstvu v obliki challengerja, je po porazu v predzadnji tekmi turnirja proti Srbiji, z zmago v zadnji tekmi proti Češki s 86:50 tudi uradno in prvič v zgodovini postala udeleženka svetovnega prvenstva do 17 let, ki bo leta 2022 v Španiji.

Slovenski košarkarji so v predzadnji tekmi nastopili proti domačinu turnirja, reprezentanci Srbije. Po sila podpovprečnem začetku tekme, so se Slovenci zbrali in bili v zaostanku približno 10 točk vse do zadnje četrtine, ko so izvedli svoj zadnji juriš in nekajkrat imeli priložnost v zadnjih trenutkih tekme celo izenačiti ali povesti, a jim je na koncu zmanjkalo nekaj sreče in tudi časa in končni rezultat tekme je glasil 78:73 za Srbijo.

Kljub temu, da so tudi po porazu s Srbijo, Slovenci že vedeli, da so se uvrstili na svetovno prvenstvo v kategoriji do 17 let, ki bo leta 2022 potekalo v Španiji, so se izbranci Dejana Gašparina zadnje tekme lotili nadvse resno in vrstnike iz Češke nadigrali s kar 86:50. Pred tem so bili boljši še od Turčije (84:79), Belgije (82:78) in Izraela (87:70). Slovenci so se prvič v zgodovini v tej kategoriji uvrstili na svetovno prvenstvo.

Na tekmi proti Srbiji je Jan Vide dosegel kar 38 točk, na tekmi proti Češki pa se je izkazal Peter Bandelj, ki je dosegel 29 točk. Omeniti velja Blaža Tratarja, ki je na zadnji slovenski tekmi prvenstva zbral neverjetnih 21 skokov, od tega kar 11 v napadu! Kljub temu, da je Slovenija na turnirju v Novem Sadu osvojila drugo mesto, je bil za najkoristnejšega igralca turnirja izbran Jan Vide, ki je na celotnem tekmovanju prikazal ves svoj razkošen talent.

Slovenska reprezentanca do 16 let: Luka Šmitran, Lon Ličan, Rok Popovič, Jan Vide, Alej Kump, Peter Bandelj, Nejc Dizdarević, Teo Flis, Jure Rener, Filip Pirš, Jernej Bolčina, Blaž Tratar. Selektor: Dejan Gašparin.

