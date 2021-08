Slovenskim košarkaricam uspel veliki met: uvrstitev na svetovno prvenstvo do 17 let!

Slovenske košarkarice so si priigrale nastop na svetovnem prvenstvu do 17 let!

Slovenska ženska reprezentanca do 16 let je z zmago 67:47 nad Poljsko prepričljivo zaključila evropsko prvenstvo FIBA, ki je v obliko challengerja potekalo v portugalskem mestu Matosinhos. Dekleta so v konkurenci Rusije, Češke, Poljske, Belgije in Portugalske osvojile prvenstvo ter se uvrstile na svetovno prvenstvo naslednje leto.

Mlade slovenske košarkarice so s petimi zmagami in brez poraza postale zmagovalke skupine C. Slovenska reprezentanca deklet do 16 let je s tem dosegla enega večjih uspehov slovenske ženske košarke in se uvrstila na svetovno prvenstvo do 17 let, ki bo naslednje leto na Madžarskem.

Na zadnji tekmi proti Poljakinjam je priložnost za igro dobilo vseh dvanajst košarkaric, prav vse pa so se tudi vpisale med strelke. Z desetimi doseženimi točkami sta bili najbolj učinkoviti Zoja Štirn in Manca Marolt, za najbolj učinkovito igralko tekme pa je bila proglašena Ajša Sivka, ki je bila izbrana tudi za najkoristnejšo igralko turnirja. V povprečju je dosegla po 12,6 točke, 8,8 skoka in 2,8 podaje na tekmo, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.