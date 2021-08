Kmalu bo znano, kam bo pot peljala slovenske košarkarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo smo dokončno dobili imena zadnjih osmih evropskih reprezentanc, ki so si zagotovila mesto v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v košarki leta 2023. Kdo bo tekmec Slovenije, ki se na zadnje prvenstvo ni uvrstila, bo znano 31. avgusta.

Belorusija, Islandija, Latvija, Črna gora, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška in Švedska so uspešno prestale evropske predkvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023.

Z uspehom so se pridružile 24 reprezentancam, ki so že imele zagotovljeno mesto v evropskih kvalifikacijah. Med njimi je tudi Slovenija, ki je bila na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu četrta in za las zgrešila medaljo.

Na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, se bo iz Evrope uvrstilo 12 nacij, reprezentančna okna pa bodo od 22. novembra 2021 do 28. februarja 2023. Zanimivo bo videti, kako se bodo reprezentance lotile tistega med 22. in 30. avgustom 2021, saj se le dva dni pozneje začne že evropsko prvenstvo, na katerem bo Slovenija branila naslov najboljše države iz leta 2017.

Žreb, ki bo določil, s kom se bodo slovenski košarkarji pomerili v uvodnem skupinskem delu kvalifikacij, bo 31. avgusta. Je pa nekako jasno, da bi lahko naša izbrana vrsta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo računala na zvezdnika Luko Dončića prav v tistem terminu med 22. in 30. avgustom 2021 ter morda med 27. junijem in 5. julijem 2021.

Na zadnje svetovno prvenstvo leta 2019 se slovenska košarkarska reprezenatanca ni uvrstila, potem ko ni prestala kvalifikacij.

Reprezentančna okna 22.–30. november 2021

21. februar–1. marec 2022

27. junij–5. julij 2022

22.–30. avgust 2022

7. november–15. november 2022

20.–28. februar 2023