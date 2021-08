Po včerajšnji novici vse večja negotovost na Japonskem

Japonska je včeraj odpovedala načrtovano dirko svetovnega prvenstva formule ena. Razlog so zapleti zaradi omejevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, ki je močno ohromil že nedavne olimpijske igre. Japonci torej ne bodo spremljali formule ena.

Medtem ko bi ta dirka potekala v relativno varnem, zaprtem "mehurčku" dirkališča, bi načrtovani reli svetovnega prvenstva od 11. do 14. novembra potekal po (zaprtih) cestah na podeželju. Servisna cona bi bila v prefekturi Aiči. Ob odpovedi dirke formule ena je zato pod vprašaj postavljena tudi izvedba japonskega elitnega relija.

Japonci bi morali gostiti zadnji reli sezone

Morebitno odločitev o odpovedi asfaltnega relija na Japonskem lahko pričakujemo relativno kmalu. Ker bi bil to zadnji reli sezone, odpoved močno vpliva na tekmovalni razplet svetovnega prvenstva. Do konca sezone so še štirje napovedani reliji. Septembra najprej v Grčiji, nato oktobra na Finskem in v Španiji, novembra nato še na Japonskem. Trenutno vodilne voznike in njihove zasledovalce bo prav gotovo zanimalo, ali so do konca sezone še tri ali štiri prireditve.

Po osmih relijih letos sicer med vozniki vodi aktualni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota), in sicer s prednostjo 38 točk pred drugouvrščenima Elfynom Evansom (Toyota) in Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Med proizvajalci prav tako vodi Toyota, njihova prednost pred Hyundaiem znaša 41 točk.