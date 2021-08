Severina se je pohvalila, da je lahko pela Luki Dončiću

O velikem slavju Luke Dončića ob podpisu petletne pogodbe, vredne kar 176 milijonov evrov, so včeraj pisali tudi večji hrvaški mediji, ki so se seveda pohvalili, da je 22-letni NBA zvezdnik na zabavo povabil njihovo zvezdnico Severino.

Naslovi v slogu "Dončić je pogodbo, težko 207 milijonov dolarjev, proslavil s Severino" so krasili medije Index.hr, 24sata, Dnevnik.hr ter Večernji in Jutarnji list:

"V čast in zadovoljstvo mi je bilo stati ob Luki"

Zvečer pa se je prek svojih družbenih omrežij oglasila še Severina sama, ki je objavila več fotografij z zabave, na katerih je pozirala z Luko, ostalimi reprezentanti in Lukovim soigralcem iz Dallas Mavericks ter dobrim prijateljem Bobanom Marjanovićem.

Foto: Facebook Severina

Foto: Facebook Severina

S fotografij je razvidno, da je bila to res nepozabna zabava, 49-letna pevka pa je v zapisu na omrežjih dejala, da je "bila to prečudovita noč s prekrasnimi ljudmi". "V čast in zadovoljstvo mi je bilo stati ob Luki Dončiću, ki je spisal del zgodovine, ter v družbi mojega dobrega prijatelja Bobana Marjanovića. Čestitke celotni slovenski reprezentanci!"

Povabljenci navdušenja nad pevko na torkovi zabavi niso mogli skriti, saj so na Instagramu ves čas objavljali utrinke s slavja. Dogajanje so pridno beležila predvsem dekleta reprezentantov Urša Knap Okretič, izbranka Luke Rupnika, Kaja Voglar, izbranka Gregorja Hrovata, Adrijana Dimec, žena Žige Dimca, pa tudi Gregor Hrovat in kuharski mojster Tomaž Kavčič, ki je delil skupno fotografijo z Markom Cubanom in Marjanovićem.

