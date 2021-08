Tako je Luka Dončić proslavil zgodovinski podpis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je popoldne podpisal petletno pogodbo, vredno kar 176 milijonov evrov, je Luka Dončić zvečer to proslavil v velikem slogu. Pela je Severina, jedlo se je v michelinovi restavraciji, manjkal ni niti ognjemet.

Medtem ko se je na Kongresnem trgu odvijal sprejem slovenske olimpijske odprave, je Luka Dončić na dvorcu Zemono proslavljal podpis pogodbe z Dallas Mavericks. Na razkošno slavje je povabil reprezentančne kolege in njihove boljše polovice, delegacijo iz Dallasa z Markom Cubanom na čelu, ter svojega soigralca in dobrega prijatelja iz Dallas Mavericks, Bobana Marjanovića.

Foto: Instagram

Za kuliranične presežke v michelinovi restavraciji je skrbel kuharski mojster Tomaž Kavčič, ki je gostom med drugim postregel s posebno košarkaško torto, medtem ko jim je prepevala hrvaška zvezdnica Severina. Slavju ob zgodovinskem podpisu (Luka je s tem postal najbolje plačani slovenski športnik vseh časov) je piko na i dal veličasten ognjemet.

Povabljenci na Instagramu delili utrinke z zabave

Povabljenci so dogajanje pridno beležili na družbenih omrežjih, predvsem dekleta reprezentantov Urša Knap Okretič, izbranka Luke Rupnika, Kaja Voglar, izbranka Gregorja Hrovata, Adrijana Dimec, žena Žige Dimca, pa tudi Gregor Hrovat in kuharski mojster sam, ki je delil skupno fotografijo s Cubanom in Marjanovićem.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Dončićeva izbranka Anamaria Goltes pa je bila z Instagram storyji sinoči malce bolj zadržana, delila je le čestitko Luki ob podpisu, pri čemer je zapisala: "Tako zelo sem ponosna nate. Resnično si zaslužiš."

Foto: Instagram

