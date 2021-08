''Ko so kamere vključene, je Luka Dončić sramežljiv, ko pa …''

Če kdo ve, kako lepo in častno je nositi dres Dallas Mavericks, je to Dirk Nowitzki. Legendarni Nemec pri 43 letih opravlja vlogo posebnega svetovalca klubov, kar polovico svojega življenja pa je igral za Dallas in postavil rekord lige NBA v zvestobi, namenjeni enemu klubu. Zdaj je presrečen, da njegovo vlogo prvega obraza franšize nadaljuje Luka Dončić. O slovenskem košarkarskem junaku je imel v Ljubljani za povedati veliko lepega.

Nemški velikan Dirk Nowitzki je pojem zvestobe. Je edini košarkar v zgodovini lige NBA, ki je kar 21 sezon zapored prebil pri istem klubu. Postal je zaščitni znak franšize Dallas Mavericks, največji uspeh pa dosegel leta 2011, ko so telički prvič, za zdaj pa tudi zadnjič, postali prvaki. Bogato igralsko kariero, prepolno lovorik, priznanj in statističnih presežkov, je sklenil leta 2019, zdaj pa pomaga Dallasu v vlogi posebnega svetovalca.

Fotogalerija z novinarske konference Luke Dončića in predstavnikov Dallasa, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Pred dnevi se je iz ZDA odpravil v Ljubljano, skupaj z zvezdniško delegacijo Dallasa, in prisostvoval zgodovinskemu trenutku, saj je Luka Dončić podpisal petletno pogodbo z Mavericks (2022 – 2027) in se vpisal v zgodovino. ''Z veseljem smo prišli v Slovenijo, da preživimo nekaj časa z Luko in njegovo družino v njegovi domovini. V Sloveniji se imamo prekrasno. Zabavamo se, a je to le krajši izlet. Že v sredo odhajamo naprej, lahko pa povem, da smo se imeli v Ljubljani zelo lepo in prijetno,'' je po koncu novinarske konference v hotelu InterContinental, ki jo je spremljal kot gledalec, poudaril legendarni Nemec.

Ko je v Dallasu, se veliko pogovarjata

Dirk Nowitzki pomaga Dallasu kot posebni svetovalec vodstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Je najboljši strelec v zgodovini lige NBA, ki se ni rodil v Severni Ameriki, v svoji zadnji sezoni, ko so ga že mučile zdravstvene težave in je bolj kot ne prihajal na parket le še s klopi za rezervne igralce, je sodeloval tudi z Dončićem. Slovenski reprezentant ga je takoj navdušil. Ne le s košarko, ampak tudi svojim značajem.

''Takoj sva se dobro razumela. Ko so vključene kamere, je sramežljiv, ko pa se izključijo, se ogromno šali. Je zelo družaben, rad uživa in se zabava. Je preprost, prijeten fant. Odkar sva igrala skupaj, sva zgradila zelo dober odnos. Zdaj veliko potujem, a se takrat, ko sem v Dallasu, z njim veliko družim. Včasih greva na večerjo in se veliko pogovarjava. Rad mu pomagam, sploh če ima kakšne težave, podobne tistim, kakršne sem imel jaz,'' je vedno, ko je v Dallasu, na razpolago mlademu zvezdniku svetovne košarke, če potrebuje kakšen nasvet.

Navijači nočejo, da bi odšel Dončić drugam

Lastnik kluba Mark Cuban je po slovesnem podpisu petletne pogodbe z maksimalno vsoto za plačevanje v ligi NBA omenil, kako so pri Dallasu leta 2018, ko so na naboru postali bogatejši za Dončića, vedeli, da je zelo dober igralec, niso pa vedeli, da je resnično tako dober kot je.

Luka Dončić je podpisal rekordno pogodbo z Dallasom v torek dopoldan v hotelu:

''Neverjeten je. Eden najboljših na svetu. Čeprav je še tako mlad, tako izjemno bere in nadzoruje igro. Trdo dela in si zasluži maksimalno pogodbo. Na njem lahko Dallas gradi franšizo za daljše obdobje. Iz leta v leto igra bolje. Navijači ga obožujejo in nočejo, da bi odšel drugam. Uživajo v njegovih predstavah. Uživajo v tem, kako enostavno in strastno igra. Ljubitelji košarke lahko uživamo ob njegovih predstavah,'' občuduje nekdanjega soigralca, ki je od njega mlajši 21 let.

Pravi vodja na parketu in izven njega

O njegovih kakovostih se je prepričal tudi na olimpijskem turnirju na Japonskem, kjer je Slovenija na krilih raznovrstnega Dončića v četrtfinalu zlahka z visoko razliko odpravila Nemčijo. Nowitzki je bil tako očaran s predstavami Ljubljančana na olimpijskih igrah, da je pred dnevi poudaril, kako se mu zdi, da že zdaj igra bolje kot je on v najboljših letih. Če to pove legendarni košarkar iz Würzburga, ki spada med najboljše evropske igralce vseh časov, to že nekaj velja.

V sezoni 2018/19 sta si Dirk Nowitzki in Luka Dončić delila slačilnico. Foto: Getty Images

''Luka ni le odličen košarkar, ampak zlasti pravi vodja na parketu in izven njega. To je dokazal tudi s Slovenijo na olimpijskih igrah. Ustvaril je pravo kemijo v ekipi, ki si jo želimo tudi mi v Dallasu,'' bi si Nowitzki želel, da bi toliko pozitivne energije, kot jo je bilo letos na olimpijskih igrah zaznati v taboru slovenske košarkarske reprezentance, v novi sezoni, ki se bo v ligi NBA začela čez dva meseca, zaznali tudi pri Dallasu.