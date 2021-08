Goran Dragić se opravičuje navijačem Toronta

"Bil sem v središču mesta, tam pa so bili tudi novinarji, ki so me spraševali o Torontu, in vse skupaj je bilo na koncu vzeto iz konteksta," je dejal zdaj že nekdanji član Miami Heat in dodal: "Povedal sem jim, da sem v Miamiju preživel kar sedem let, zato je to tudi moja najljubša destinacija, saj je tam tudi moja družina, in zato ne Toronto."

V zadnjem času se pogosto govori o tem, da starejši od bratov Dragić morda ne bo ostal v edinem kanadskem predstavniku v ligi NBA, pač pa moči združil z Luko Dončićem in zaigral za Dallas. A to so za zdaj le govorice, Dragić naj bi Michaelu Grangeu s portala Sportsnet.ca dejal, da je pripravljen tudi ostati pri Raptors in tam nadaljevati kariero.

Opravičil se je navijačem Toronta

"Moje sporočilo vsem navijačem Toronta je, da bi se jim rad opravičil. Vse skupaj se ni slišalo prav. Vem, da imajo radi svoje moštvo in da morajo biti ponosni nanj, saj gre za eno najboljših organizacij v ligi. Ligo so tudi že osvojili, jaz pa še ne, zato moje besede res niso bile primerne," je v spravljivem tonu nadaljeval Dragić in dodal: "Vedno sem imel profesionalen odnos. Lahko vprašate kogarkoli. Kjerkoli sem in bom igral, bom profesionalen in bom opravljal svoje delo. Obožujem košarko in kjerkoli bom igral, bom dal od sebe sto odstotkov. Trenutno sem član Toronta in moje misli so usmerjene k temu."