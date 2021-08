Luka Dončić žari od sreče: Neverjeten dan. Nikoli si nisem mislil, da bo tako! #video

Danes je bilo v ljubljanskem hotelu InterContinental zelo slovesno. Luka Dončić se je predstavil prvič po podpisu petletne pogodbe z Dallas Mavericks, rekordne v številnih pogledih. Slovenski reprezentant, junak nedavnih olimpijskih iger na Japonskem, bo tako med letoma 2022 in 2027 zaslužil kar 207 milijonov ameriških zelencev (dobrih 176 milijonov evrov). O tem, kako prijetno bo v druščini Mavericks, je že na uvodu namignil lastnik Dallasa Mark Cuban. Ameriški milijarder je druženje s sedmo silo odprl s pozdravom v slovenskem jeziku "Dobri den, everybody!"

Vodstvo Dallas Mavericks ni hotelo ničesar prepustiti naključju. Zaveda se, kakšen dragulj je v njihovih vrstah. Slovenski športni as Luka Dončić je že pri 22 letih eden najboljših košarkarjev v ligi NBA, posledično pa tudi na svetu. Košarkarska stroka ga na vsakem koraku zasipa s pohvalami in čestitkami, mladi Ljubljančan pa iz tedna v teden navdušuje na parketu, ruši mejnike in vzbuja pozornost. Tako z neverjetnimi sposobnostmi kot tudi strastjo in užitkom, ki ga med igranjem ne skriva.

Posnetek novinarske konference:

Po treh sezonah in številnih uspehih, ki jih je doživel v dresu Dallasa (po uvodni sezoni je bil izbran za najboljšega novinca, v naslednjih dveh pa zaigral na zvezdniški tekmi All-Star in sestavljal najboljšo peterko prvenstva), se je v glavah vodilnih pri Mavericks pletla le še ena misel.

Fotogalerija z novinarske konference, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Prepričati LD77, da ostane zvest Dallasu in da predstavlja osrednje ime franšize, vlečnega konja teksaškega moštva. Tako je Dončić doživel izjemno čast, saj je v Ljubljano takoj po koncu olimpijskih iger v Tokiu, kjer je Slovenija s pomočjo 22-letnega ljubljenca košarkarskih src osvojila nepozabno četrto mesto, prispela delegacija kluba. In to kakšna!

V njej kar mrgoli zvezdniških imen. Sestavljajo jo najpomembnejši klubski možje na čelu z lastnikom Markom Cubanom. Ameriški milijarder, ki je od prihoda Dončića zaljubljen v majhno deželo na sončni strani Alp, je v slovensko prestolnico pripeljal še novopečenega trenerja Jasona Kidda (njegov pomočnik bo nekdanji "zlati" slovenski selektor Igor Kokoškov), klubskega svetovalca Dirka Nowitzkega, ki si je v sezoni 2018/19 delil slačilnico z Dončićem, novega generalnega menedžerja Nica Harrisona in njegovega pomočnika, nekdanjega zvezdnika lige NBA Michaela Finleyja. Namen je bil dosežen. Druščini je uspelo prepričati mladega asa, da je privolil v pogoje, segel v roke in v torek, svečani trenutek se je zgodil v dopoldanskih urah v hotelu, proč od žarometov javnosti in sedme sile, podal podpis na pogodbo, ki se je zapisala v zgodovini po številnih rekordih.

"Neverjeten dan!"

Luka Dončić v družbi "šefa" Marka Cubana in agenta Billa Duffyja. Foto: Grega Valančič/Sportida "To je zame neverjeten dan. Dogaja se nekaj, česar nisem v življenju nikoli pričakoval. Ko sem bil majhen, sem samo sanjal, da bi igral v ligi NBA, zdaj pa sem podpisal takšno pogodbo. Veliko ljudi si zasluži zahvalo za to, ljudje v Madridu, moje dekle, moja starša … Hvala tudi ljudem iz Dallasa. To je neverjeten dan zame, z moje strani nikoli ni bilo dvomov, da ne bi podpisal pogodbe in v Dallasu igral še naslednjih pet let," je dejal presrečni Ljubljančan po začetku ene najbolj zvezdniških športnih novinarskih konferenc, kar jih je gostila slovenska prestolnica in priznal, da si ni nikoli predstavljal, da bo deležen česa takega.

"Dobri den, everybody," se je danes v malce polomljeni slovenščini potrudil Mark Cuban, lastnik kluba Dallas Mavericks, prav tako v slovenščini je dodal še, da se želi zahvaliti za gostoljubnost, pohvalil je slovensko hrano in predvsem vino, nato pa se lotil posla. "Luka je velik profesionalec in čudovit človek," pravi milijarder, prepričan je, da bo imel najmanj tako veličastno kariero, kot jo je imel Dirk Nowitzki: "Hvala Luka za vse opravljeno, a to je šele začetek."

Od leve proti desni: trener Jason Kidd, generalni menedžer Nico Harrison, lastnik Mark Cuban, Luka Dončić, zdajšnji agent LD77 Bull Duffy in nekdanji agent LD77 Quique Villalobos. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Ljubljani so predstavili svoj predlog Dončiću in njegovim zastopnikom. Sledila je privolitev, po kateri je po košarkarskem svetu hitro odjeknila novica o tem, da oboževani Slovenec ostaja v Dallasu. Dončič je danes podpisal tudi pogodbo, v Dallasu bo ostal še dolgo.

Reprezentanca? "Bom igral." Dončić je blestel tudi v reprezentančnem dresu na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, tudi v prihodnje z njegovo udeležbo v izbrani vrsti ne bo težav. "Bom igral," je bil odločen mladi košarkarski as, pa tudi Mark Cuban je potrdil, da Dončiću ne bo preprečeval udeležbe na reprezentančnih tekmovanjih: "S tem nimam težav, če je igralcem pomembno. Že v preteklosti sem opazoval Dirka, Jasona in druge, koliko veselja jim prinese igranje za reprezentanco. Menim, da je to najpomembnejše."

Če bi imel Luka Dončić na voljo teden dni časa, da gostom iz Dallasa podrobneje predstavi Slovenijo, bi jih prav gotovo odpeljal na Bled, na Ljubljanski grad in pa v Kranjsko goro oziroma na Krvavec. ''Sam ne smem smučati, bi pa lahko oni,'' je dodal. Druščina iz Teksasa je včeraj nameravala odkrivati lepote Bleda, a je obstala v gneči in nato ob jezeru prebila le "12 minut". Foto: Grega Valančič/Sportida

Pogodba, s katero bo popravil kar nekaj rekordov

Pred Dončićem je za rekordno visok znesek sodelovanje z Dallasom sklenil Latvijec Kristaps Porzingis. Leta 2019 je segel v roke z vodstvom Dallasa, za petletno sodelovanje pa bo prejel 158 milijonov dolarjev. Foto: Reuters V prihodnji sezoni, ko bo nastopil trenutek za zadnje dejanje v aktualni "rookie" pogodbi, bo zaslužil dobrih deset milijonov dolarjev (8,6 milijona evrov), nato pa bo začela veljati najnovejša pogodba, ki je poskrbela za svojevrsten rekord. Še noben košarkar v zgodovini lige NBA ni tako hitro prišel do tako donosnega zaslužka. Dončić je namreč postavil novi mejnik, kar zadeva t. i. "rookie extension" (pogodba, ki jo sklene igralec, ko mu poteče pogodba novinca).

Ker je bil dvakrat zapored izbran v najboljšo postavo prvenstva, lahko njegova pogodba znaša kar 35 odstotkov "salary capa" (omejenega zneska, ki ga lahko klub na leto zapravi za plače igralcev), s tem pa je Dončić poskrbel za številne rekorde. Ne le za najvišjo pogodbo v zgodovini slovenskega športa in Dallas Mavericks, ampak tudi celotne lige NBA, kar zadeva igralce z zaključeno pogodbo novincev. Dončić tako piše zgodovino košarke tako in drugače. Na parketu in ob njem. Če odštejemo davke, bo v petih letih zaslužil okrog 120 milijonov ameriških dolarjev.

"Znesek je res velik, nisem pa še razmišljal o tem, kaj bi si privoščil," je na vprašanje o tem, kaj si bo privoščil z novimi milijoni, povedal slovenski as. Športni direktor kluba Harrison meni, da si je Dončić zaslužil vsak cent: "Počaščen sem, da sem lahko tukaj z Luko. Ti si generacijski talent, zaradi tebe so igralci na igrišču boljši, boljše pa delaš tudi tudi ob igrišču."

Novinarska konferenca z eminentnimi košarkarskimi gosti je potekala v prostorih ljubljanskega hotela InterContinental. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je lepo sporočilo vsem mladim, ki spremljajo, da se takšne stvari lahko dogajajo. Gremo na delo," pa je bil sprva kratek Dončićev novi trener pri Mavericks, Jason Kidd. Česa vse bo lahko naučil 22-letnega Ljubljančana, je zanimalo slovenske novinarje, morda natančnejšega metanja na koš? "Ko govorimo o Lukovi nadarjenosti, je jasno, da je nekaj posebnega. Jaz kot trener ga moral le voditi. Ni ga treba učiti metati, za to imamo v ekipi druge ljudi, ampak prav veliko se mu ne bo treba učiti. Njegova igra je tako naravna, da izgleda enostavna," je odgovarjal v smehu.

Pa Luka? Pričakuje kakšne novosti v pristopu k delu? "Nekaj smo govorili o spremembah v igri, a ne veliko, saj sem bil doslej stoodstotno na olimpijskih igrah. Jasno pa je, da si vsi želimo zmagovati in temu se bomo prilagodili," pravi Ljubljančan, pred katerim je še velika prihodnost. Že zdaj sodi v vrh svetovne košarke, če pa se bo uresničila vsaj polovica vseh smelih napovedi, ki so jih na torkovi novinarski konferenci izustili gostje iz ZDA, bi lahko košarkarski fenomen Luke Dončića v naslednjih letih dosegel še višjo raven.