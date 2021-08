Dončić v prvi peterki OI in navijaški MVP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil izbran v prvo peterko olimpijskega turnirja v Tokiu, je danes sporočila Mednarodna košarkarska zveza (Fiba). Za najkoristnejšega košarkarja je Fiba razglasila Američana Kevina Duranta, ki je svoji reprezentanci pomagal do zlate kolajne. Dončić je bil MVP glasovanja navijačev na spletni strani Fiba.

Ob Dončiću in Durantu so se v prvi peterki olimpijskega turnirja znašli še Avstralec Patty Mills, Španec Ricky Rubio in Francoz Rudy Gobert.

Dončić je v glasovanju navijačev dobil 75 odstotkov glasov. Durant na drugem mestu jih je zbral 12%, Ricky Rubio 5%, Patty Mills 4% in Nando De Colo 3%.

Avstralec Mills je proti Sloveniji v boju za tretje mesto dosegel 42 točk in postal najboljši strelec turnirja s 26,8 točke. Rubio je bil najbolj razpoložen v španski izbrani vrsti, na koncu pa se je ustavil pri 25,5 točke in 6,0 asistence na tekmo.

Dončić je v povprečju dosegel 9,5 asistence na tekmo s čimer je bil najboljši podajalec OI, ob tem pa je vsako tekmo dosegel še 23,8 točke (3.) in 9,7 skoka (2.). V prvem krogu skupinskega dela je dosegel tudi največ točk med vsemi v Tokiu, in sicer 48 proti Argentini, s čimer se je približal absolutnemu rekordu Oscarja Schmidta iz Seula 1988, ko se je nepozabni Brazilec ustavil pri 55 točkah.

Gobert je bil ob srebru francoske reprezentance najboljši obrambni igralec turnirja, dosegal pa je 10,2 točke in 9,4 skoka na tekmo. Najboljši skakalec olimpijskega turnirja je bil sicer Mike Tobey, ki je ob 13,7 točke na tekmo ujel še 10,5 skoka.

Kar se tiče učinkovitosti je bil daleč pred vsemi Dončić z indeksom 29,2, sledil mu je Rubio s 24,0 in Durant s 23,2.

Dvaintridesetletni Durant je na letošnjih igrah osvojil še svoje tretje zlato odličje, v povprečju pa je v Tokiu dosegal 20,2 točke na tekmo. Bolj impresivna je njegova statistika v izločilnih bojih. Najprej je proti Španiji v četrtfinalu dosegel 29 točk, proti Avstraliji v polfinalu 23, tudi v finalu pa se je ustavil pri 29.

V zadnjih treh finalnih obračunih je skupaj zbral kar 89 točk, potem ko je po 30 točk dosegel leta 2012 proti Španiji in štiri leta kasneje v Riu proti Srbiji.