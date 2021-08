"Šokirali smo svet"

"Vsaka ekipa se nas je bala, pristopila s spoštovanjem in to pomeni veliko. Na prvih igrah so igralci pustili izjemen vtis," je selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić ponosen na to, kako so fantje igrali na olimpijskih igrah v Tokiu. Na koncu so bili razumljivo razočarani vsi, najbolj zvezdnik Luka Dončić, ker jim je medalja spolzela iz rok, a hkrati ponosni, da so bili na krstnih igrah med najboljšimi na svetu.

Video – Slovenija je živela s košarkarji

Za slovenskimi košarkarji sta dolga dva meseca, ki sta prinesla zadovoljstvo, razočaranje, ponos … Najprej so zgodovinsko prestali kvalifikacije za olimpijske igre in se uvrstili na največji športni dogodek. Nato so v Tokiu navduševali svet, na koncu pa jim je zmanjkalo nekaj sreče, moči in energije.

O tistem košu, ki je ločil Slovenijo od velikega finala, bo še nekaj časa govora. Zaključna akcija proti Franciji je bila odigrana na pravi način, a je treba priznati, da je Nicolasu Batumu uspela življenjska blokada, ki je prinesla zadoščenje Francozom.

"Najbolj razočaran je bil zagotovo Luka. Okoli njega smo se zbrali"

Pričakovati je bilo, da bodo slovenski košarkarji v boju za bronasto medaljo proti Avstraliji energetsko padli. Nekateri niso sploh zatisnili očesa po porazu s Francijo, kar se je nato v soboto občutilo in Avstralija je v petem poskusu le prekinila prekletstvo tekem za bron in se z zmago s 107:93 razveselila odličja na olimpijskih igrah.

Selektor Aleksander Sekulić je skupaj s kolegi v strokovnem štabu znal podrediti igro Dončiću. Foto: Reuters

"Po tekmi smo bili zagotovo razočarani. Najbolj razočaran je bil zagotovo Luka. Okoli njega smo se zbrali. Ne, da smo dali le njemu podporo, ampak vsem igralcem. Res je dal vse od sebe. Pustil je srce na igrišču. Na žalost smo turnir končali z dvema porazoma. Eden je bil zaslužen, drugi ne. Težko je dva meseca držati igro na visoki ravni. Na svetovnem odru smo bili z najboljšimi ekipami. V bistvu smo igrali tri finala. Enega proti Litvi, drugega proti Franciji v polfinalu in zdaj še tekmo za 3. mesto proti Avstraliji. Igralci so bili vidno utrujeni. Kot bi rekel Marko Milić, nam je zmanjkalo goriva, čeprav je bila želja zelo visoka," je po porazu razlagal selektor Aleksander Sekulić.

"Nekateri prijemi nad Dončićem dovoljeni, drugi niso. Težava je v tem, da se igralca ne zaščiti."

Na zadnjih dveh tekmah je nekoliko bolj bodlo v oči pretirano ukvarjanje slovenskih košarkarjev s sodniki in njihovimi odločitvami, kar je vplivalo nato tudi na samo igro in zbranost: "Zagotovo vpliva na našo igro, če se ukvarjamo s sodniki. Igralcem je zelo težko, ko se jim zgodi krivica. Zlasti, ko tvegaš celotno poletje. Dončić je po mojem najboljši igralec na svetu, po mnenju drugih spada med najboljše. Nad njim se menjajo številni obrambni igralci z različnimi obrambami, prijemi. Nekateri so dovoljeni, drugi niso. Težava je v tem, da se igralca ne zaščiti, če je tepen celotno tekmo. Težko je bilo. Ne smemo kriviti nikogar drugega za ta poraz kot nas samih. Konec koncev je bila Avstralija boljša od nas. Patty Mills je bil nezaustavljiv. Verjetno je odigral najboljšo tekmo v karieri. Na koncu je dobil podporo še od preostalih košarkarjev. Dali smo vse od sebe, od štaba, igralcev … Zelo težko je priznati takšen poraz, a je Avstralija zasluženo zmagala."

"Branili bomo naslov evropskega prvaka in prav je, da razmišljamo o tem

In kaj je po mnenju prvega moža stroke prinesel olimpijski turnir, ki ga je naša izbrana vrsta končala na četrtem mestu? "V prvi vrsti smo šokirali ves svet. Na način, kako smo igrali, bili povezani. Vsaka ekipa se nas je bala, pristopila s spoštovanjem in to pomeni veliko. Na prvih igrah so igralci pustili izjemen vtis. Na trenutke je bilo videti, da imamo ekipo iz NBA igralcev in evroligašev. Včasih se vprašam, kako, da naši igralci ne igrajo v Evroligi. To pove veliko o naši ekipi, kako smo igrali ekipno. Z načinom igre in pristopom smo presenetili vse."

Naslednje leto bodo na evropskem prvenstvu branili naslov prvaka. Luka Dončić je že dal vedeti, da bo del izbrane vrste, ki bo skupinski del odigrala v Nemčiji. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik naše reprezentance Luka Dončić je po koncu iger dal vsem vedeti, da ga bomo kmalu spet videli v slovenskem dresu. Naslednje leto bi rad ubranil naslov najboljšega na evropskem prvenstvu. Tam bo dirigentsko palico nad moštvom še naprej vihtel Sekulić, ki se je izkazal na selektorskem mestu, pred tem pa ga skupaj s košarkarji čakajo še dolge kvalifikacije za svetovno prvenstvo: "Vsi igralci, vključno z Luko, so prišli v Tokio narediti rezultat, se boriti za slovenski grb. Luka je pokazal, da si želi igrati. Morate vedeti, da je imel zelo naporno sezono. Po štirih dneh počitka se je takoj priključil reprezentanci. To pove, kaj čuti do reprezentance, države. Pred nami so težke kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Branili bomo naslov evropskega prvaka in prav je, da razmišljamo o tem. Na turnir gremo z visokim ciljem."