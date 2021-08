Bronasta medalja avstralske košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu je vredna kot zlata. V petem poizkusu jim je le uspelo prekiniti urok tekem za tretje mesto in si okoli vratu nadeti odličje na olimpijskih igrah. Selektor Brian Goorijan je izpostavil, kako poseben trenutek je, ko so po dolgih letih čakanja vendarle prišli do tako želene medalje.

Pred tekmo za tretje mesto so bili košarkarji Avstralije v prednosti. V polfinalu so namreč pričakovano izgubili proti kasneje zlatim Američanom, zato je selektor Brian Goorijan v zaključku spočil ključne igralce z mislijo na sobotni obračun za bronasto medaljo.

Na drugi strani so slovenski košarkarji šli čez pravi pekel. Najprej so na parketu bili prav bitko s Francozi, se povsem v izdihljajih tekme spogledovali s finalom, nakar je iz ozadja priletel Nicolas Batum in Klemnu Prepeliču dodelil banano, ki je popeljala Francoze do velikega finala.

Avstralci vedo, kako so se počutili Slovenci

Psihološko utrujeni Slovenci so bili povrhu vsega energetsko vidno bolj prazni od Avstralcev, pri katerih je bil z 42 točkami nerešljiva uganka Patty Mills: "Na parketu ni bilo najboljšega. Vsi smo se enako potrudili in prav ta trud vseh nas je odločil današnjo tekmo. Imeli smo met, protinapad, zabijanje. Aktivni smo bili v obrambi. Res smo garali kot ekipa, drug drugemu krili hrbet. Od začetka smo vedeli, da bomo tekmo dobili z dobro obrambo in to nam je uspevalo."

Selektor Brian Goorjian je bil presrečen, da jim je le uspelo prekiniti urok tekem za bronasto medaljo. Foto: Reuters

Če kdo razume Slovence, so to prav Avstralci. Prav oni vedo, skozi kaj so šli na tem turnirju slovenski košarkarji. Štirikrat so namreč izgubili tekmo za tretje mesto, kar je pomenilo, da so se od olimpijskih iger prav tolikokrat poslovili z dvema porazoma. Vse do danes so si zapomnili leta 1988, 1996, 2000 in 2016. Dvakrat so morali priznati premoč Litvi, enkrat ZDA in Španiji.

"Že od Pekinga 2008 to počnem. Vsi vlagamo veliko, ne le igralci. Danes smo bili nagrajeni."

V petem poizkusu jim je uspelo in selektor Goorjian je bil razumljivo ponosen: "Zelo lahko je igrati, ko imaš ob sebi Pattyja Millsa in Joeja Inglesa ter pokažeta to, kar sta danes, ko sta imela žogo v rokah. Igrali smo enostavno in nadzirali tekmo. Po dolgih letih smo prišli do tako želenega odličja, kar je za nas nekaj posebnega, zato to doživljamo še toliko bolj čustveno. Omenjena košarkarja sta odločila tekmo za bron in vse nagradila za naše delo."

Najboljše tri reprezentance na olimpijskih igrah: ZDA, Francija in Avstralija. Foto: Reuters

Ingles, ki je bil vse do zadnje sezone dolgoletni član Utah Jazz, naj bi bil v letošnjem prestopnem roku na voljo drugim ekipam. A je dal klubsko dogajanje v tem trenutku na stranski tir. Osvojiti medaljo na olimpijskih igrah je nekaj neponovljivega: "Smo zelo povezana ekipa, ki je veliko vložila v ta uspeh. Na tekmi smo pazili na Luko (Luka Dončić, op. a.), kar nam je uspevalo. Prav vsi smo zaslužni za ta uspeh. Vsi smo žrtvovali svoj prosti čas po sezoni za ta uspeh in bili zdaj nagrajeni. Zahvaliti se moramo tudi svojim družinam in prijateljem, da so potrpeli za naš uspeh. Sam imam doma tri otroke, ki me čakajo, medtem ko sem s temi fanti igral tukaj. To počnem že od Pekinga 2008. Vsi vlagamo veliko, ne le igralci. A za to smo delali leta in bili danes nagrajeni."