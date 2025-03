"Prav enako kot srebra pred dvema letoma sem vesela tudi tokratnega brona. Vse finalistke smo bile zelo nervozne že na ogrevanju, to se je preneslo tudi na tekmo. Bilo je veliko prerivanja, padec in tudi zelo napet zaključek. Sama pa sem kaj več izgubila malo pred predzadnjim zavojem, ko me je pohodila švicarska tekačica, ki je padla. Sama pa sem povsem izgubila ritem in sem morala znova začeti s sprintom, ampak sem na koncu ostala na tretjem mestu," je povedala osemindvajsetletna Anita Horvat.

Dvanajst kolajn je na dosedanjih dvoranskih EP osvojilo osem atletinj, Šutej je edina s tremi. Na najvišji stopnički zmagovalnega odra pa je bila doslej le Jolanda Čeplak, ki je prav tako v teku na 800 m 3. marca leta 2002 na Dunaju dosegla še sedaj veljavni svetovni rekord (1:55,82).

Horvat se ji je sedaj pridružila kot druga z dvema odličjema na teh prvenstvih. Finale na Nizozemskem začela bolj v ozadju, a prišla na drugo mesto dva kroga pred ciljem, pred njo je bila Poljakinja. V prehodu v zadnji krog jo je prehitela še Francozinja.

Pred zadnjo polovico zadnjega kroga je slovensko tekmovalko pohodila Švicarka Audrey Werro, ki je padla, v zmedi, ki je sledila, je Horvat vendarle znova prišla na tretje mesto in ga zadržala do ciljne črte.

Pred finalom je Anita Horvat povedala, da ji ne preostane nič drugega, kot da teče na medaljo. Foto: Guliverimage

Horvat je nastopila kot zadnja v osemčlanski slovenski reprezentanci in imela pred finalnim tekom drugi izid sezone (2:00,35), le stotinko hitrejša je bila Werro, tri stotinke počasnejša pa Wielgosz (2:00,38). To je bila edina trojica s časi pod dvema minutama in sekundo.

Pod dvema minutama je med finalistkami doslej tekla le Italijanka Eloisa Coiro (1:59,76). Ta je bila na koncu finala četrta s sedmimi stotinkami zaostanka za Anito Horvat.

Pred finalom je Horvat povedala, da ji ne preostane nič drugega, kot da teče na medaljo. A je dodala, da je konkurenca zelo kakovostna in da tega ne bo najlažje doseči, "ni pa niti nemogoče".

Zaročenka slovenskega jadralca Žana Luke Zelka, ta jo je zaprosil na ladjici na Seni med odprtjem olimpijskih iger lani v Parizu, je to zimo živela in trenirala na španskem otoku Lazarotu. Po lanski dokaj povprečni sezoni je to zimo zelo dobro tekmovala. V zlati dvoranski svetovni seriji je osvojila skupno tretje mesto in je zmagala tudi na zadnji tekmi te najprestižnejše dvoranske serije v Madridu za lepo popotnico na Nizozemsko.

Foto: Guliverimage

Horvat je leta 2017 in 2019 na svetovnih prvenstvih tekla na 400 m, kjer je tudi slovenska rekorderka. Tudi na SP na prostem leta 2022 v ZDA je bolj za ogrevanje sicer tekla tudi na en stadionski krog. V zadnjih letih se je namreč posvetila dvakrat daljši razdalji. Na njej je pred tremi leti v Eugenu na SP prvič v karieri na veliki tekmi tekla v finalu in bila sedma.

Horvat je največji uspeh doslej na športni poti dosegla na prejšnjem dvoranskem EP v Istanbulu, kjer je 5. marca 2023 nastopila kot zadnja v tedaj 12-članski slovenski ekipi. V finalu jo je premagala le evropska prvakinja in lastnica izida sezone na svetu, Britanka Keely Hodgkinson.

Ta je lani v Parizu po dveh zaporednih srebrnih medaljah na SP osvojila olimpijsko zlato. Dveh zaporednih medalj z dvoranskih EP na Nizozemskem ni mogla braniti zaradi poškodbe, po kateri je predčasno končala sezono.

