… leta 2014 je najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze na olimpijskih igrah v Sočiju poskrbela, da je v njeno čast v manj kot tednu dni še drugič zadonela Zdravljica. Črnjanka je naslovu olimpijske prvakinje v smuku dodala še naslov prvakinje v veleslalomu.

Mojstrica belih strmin je v težkih pogojih, tekmo sta zaznamovala tako deževje kot sneženje, vodila že po prvi vožnji, po kateri je imela dobre pol sekunde prednosti pred najbližjo zasledovalko Švedinjo Jessico Lindell-Vikarby. V finalu je šlo na tesneje, a stotinke so bile na strani Mazejeve, ki je svoje drugo olimpijsko zlato odličje slavila z devetimi stotinkami prednosti pred Avstrijsko Anno Fenninger (danes Vetih).

Za Korošico je bila to četrta olimpijska kolajna. Pred Sočijem je bila dvakrat srebrna v Vancouvru (veleslalom, superveleslalom). Sicer pa je na velikih tekmovanjih zbrala 13 odličij, ob omenjenih je bila še štirikrat svetovna prvakinja in petkrat podprvakinja.

Zgodilo se je še …

Leta 1882 je nogometna reprezentanca Anglije na gostovanju v Belfastu na prijateljski tekmi premagala nogometaše Severne Irske s kar 13:0. Oliver Vaughton (pet golov) in Arthur Brown (štiri) sta se v zgodovino britanskega nogometa zapisala kot prva, ki sta na mednarodni tekmi dosegla tako imenovani hat-trick.

Leta 1900 je bil v Amsterdamu ustanovljen eden od najuspešnejših nizozemskih nogometnih klubov Ajax, ki se lahko pohvali s 33 naslovi prvaka v Eredivisie in 18 pokalnimi lovorikami.

Leta 1960 so se v Squaw Valleyju začele osme zimske olimpijske igre. S sedmimi zlatimi, petimi srebrnimi in devetimi bronastimi odličji so bili najuspešnejši športniki Sovjetske zveze.



Leta 1968 so se v Grenoblu končale desete zimske olimpijske igre, na katerih so s šestimi zlatimi in srebrnimi ter dvema bronastima kolajnama prevladovali Norvežani.



Leta 1974 je v 64. letu starosti umrl najboljši strelec v zgodovini nogometne belgijske reprezentance (30 golov/61 tekem) Bernard Voorhoof.



Leta 2002 so smučarski skakalci Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Žonta na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju osvojili edino slovensko odličje na teh igrah. Na ekipni tekmi so skočili do brona.



Leta 2003 je Barcelona v tretjem krogu drugega dela Lige prvakov na Camp Nouu s 3:0 odpravila Inter. Barcelona je prišla do rekorde enajste zaporedne zmage v Ligi prvakov.



Leta 2004 je Slovenija igrala prijateljsko tekmo proti Poljski v San Fernandu v Španiji in pod vodstvom Bojana Prašnikarja izgubila z 0:2. Na tej tekmi je prvič v izbrani vrsti nastopil Borut Mavrič.

Leta 2014 je slovenska hokejska reprezentanca na olimpijskih igrah v Sočiju igrala kvalifikacijsko tekmo za četrtfinale z Avstrijo. Risi so povsem nadigrali severne sosede in se z rezultatom 4:0 uvrstili med osem najboljših reprezentanc na svetu. V četrtfinalu so jih s 5:0 premagali Švedi, Slovenija pa je zasedla visoko sedmo mesto.

Leta 2018 so košarkarji Sixt Primorske v velikem finalu slovenskega pokala gladko s 83:63 preskočili Šenčur in se veselili premierne lovorike v zgodovini kluba.

Leta 2018 je slovenski teniški igralec Aljaž Bedene izgubil finalni dvoboj turnirja ATP v Buenos Airesu z nagradnim skladom 568.190 dolarjev. V argentinski prestolnici je bil od 28-letnega Ljubljančana boljši prvopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem, ki je po uri in 30 minutah zmagal s 6:2 in 6:4.

Rodili so se:

1898 – pokojni italijanski izdelovalec avtomobilov Enzo Anselmo Ferrari

1933 – pokojni angleški nogometaš Bobby Robson

1952 – pokojni ameriški košarkar Maurice Lucas

1957 – nekdanja nemška atletinja Marita Koch

1967 – nekdanji italijanski nogometaš Roberto Baggio

1967 – nekdanji valižanski atlet Colin Jackson

1969 – pokojni slovenski alpinist Tomaž Humar

1969 – nekdanji ruski hokejist Alexander Mogilny

1973 – nekdanji francoski nogometaš Claude Makélélé

1974 – nekdanja alpska smučarka Urška Hrovat

1974 – nekdanji ruski teniški igralec Jevgenij Kafelnikov

1975 – nekdanji angleški nogometaš Gary Neville

1978 – nekdanji hrvaški nogometaš Josip Šimunić

1980 – estonski nogometaš Aivar Anniste

1981 – nekdanji ruski košarkar Andrej Kirilenko

1983 – angleški nogometaš Jermaine Jenas

1983 – ameriški košarkar Jason Maxiell

1984 – kamerunski nogometaš Carlos Kameni

1985 – angleški nogometaš Anton Ferdinand

1986 – španski nogometaš Marc Torrejon

1990 – nekdanji kanadski hokejist Cody Hodgson