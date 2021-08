Dončićev ponos in pogled proti letu 2022: Gremo po zlato medaljo

Luka Dončić je ponosen na soigralce in nad tem, kar so na olimpijskih igrah dosegli, pa čeprav niso osvojili tako želene medalje.

Luka Dončić je ponosen na soigralce in nad tem, kar so na olimpijskih igrah dosegli, pa čeprav niso osvojili tako želene medalje. Foto: Reuters

Zelo malo je manjkalo, da bi se slovenski košarkarji na olimpijskih igrah v Tokiu veselili odličja. Polfinalni obračun, v katerem so bili streljaj od velike zmage, jim je vzel energijo za obračun za bronasto medaljo z Avstralijo. Luka Dončić je priznal, da so bili na zadnjih dveh tekmah nekoliko bolj čustveni, a z razlogom. Ponosen je na ekipo, s katero je bil v zadnjih dveh mesecih in napovedal napad na zlato medaljo na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji.

Slovenija je še vedno aktualni evropski prvak iz leta 2017, povrhu vsega četrta reprezentanca na olimpijskih igrah v Tokiu, kar je lep pokazatelj, da spada med košarkarske velesile. In ta zgodba se piše v državi z vsega dvema milijonoma prebivalcev.

Prav vsi so v zadnjih dneh stiskali pesti, da bi Luki Dončiću in druščini uspel veliki met. Da bi na premiernih olimpijskih igrah osvojili tako želeno medaljo. V polfinalu so bili koš oddaljeni od uvrstitve v finale, oziroma blokada Francoza Nicolasa Batuma v zaključni akciji nad Klemnom Prepeličem, ki je šel odločno proti zmagovitemu trenutku. V boju za tretje mesto se je videlo, da so našim košarkarjem pošle moči. Po porazu z galskimi petelini je bilo jasno, da se bodo v dveh dneh težko energetsko napolnili.

Video, zaradi katerega bodo slovenski košarkarji začutili ponos

"Obnašati bi se morali drugače, a po drugi strani smo igrali za našo državo. Želeli smo ji dati medaljo."

A so se še enkrat podali v boj, vendar je bila Avstralija boljša s 107:93. "Avstralija je danes igrala izjemno košarko. Zaslužila si je bron, saj je igrala bolje od nas. Ponosen sem na to ekipo. Žal mi je za navijače. Vem, da so vsi navijali za nas. Tudi mi smo si kolajno želeli, morda smo bili na obeh tekmah malce preveč čustveni, zlasti jaz. Obnašati bi se morali drugače, a po drugi strani smo igrali za našo državo. Želeli smo ji dati medaljo. Čustveno je bilo. Po teh dveh mesecih dela in borbe so nas preplavila čustva. Lahko rečem le, da smo naredili vse, da bi se vrnili z odličjem. Ponosen sem na ekipo," je po koncu razlagal zvezdnik slovenske reprezentance.

Foto: Reuters

Prav vsi na olimpijskem turnirju so ga želeli zaustaviti ali omejiti njegov učinek. A je kazal predstave, ki so navduševale ljubitelje košarke. Povsod po svetu so govorili o njegovi veličini, ki jo kaže pri vsega 22 letih.

Dončić napovedal boj za zlato medaljo

23,8 točke, 9,7 skoka in 9,5 asistenc na tekmo je njegova statistika v Tokiu, kjer je bil najbolj raznovrsten košarkar. Poudaril je, na kakšnem čustvenem vrtiljaku so se skupaj s soigralci in štabom peljali v zadnjem obdobju. Od veselja, ponosa do razočaranja. Vsa čustva so bila praktično prisotna, na koncu pa spoznanje: "Po nekaj dnevih bomo spoznali, da smo med najboljšimi štirimi. To je priznanje. Slovenija ima vsega dva milijona ljudi. Smo žalostni, ker nam ni uspelo. A smo četrti, kar je velik uspeh. Nihče nas ni videl na tem mestu. Zdaj potrebujem nekaj dni brez košarke, nato pa imamo naslednje leto priložnost na evropskem prvenstvu. Naš cilj je prvo mesto."

Foto: Reuters

In njegove zadnje besede ne bodo razveselile le košarkarske reprezentance, ampak tudi slovenske privržence tega športa, ki bodo zaradi njega v še večjem številu potovali v Nemčijo, natančneje v Köln, kjer bo Slovenija igrala skupinski del v družbi gostiteljice Nemčije, Francije, Litve, Madžarske in Bosne in Hercegovine.