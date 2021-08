Žal se ni izšlo po slovenskih željah, bron Avstralcem

Slovenska košarkarska zgodba na olimpijskih igrah v Tokiu se je žal končala s porazom in osvojenim četrtim mestom. Proti Avstraliji, ki je imela v svojih vrstah izjemno razpoloženega Pattyja Millsa (42 točk), je izgubila s 93:107. V nočnem finalu smo dobili tudi olimpijskega prvaka, to so znova košarkarji ZDA , ki so v finalu s 87:82 premagali Francijo in osvojili 16. olimpijsko zlato.

Finale Sobota, 7. avgust:

ZDA : Francija 87:82 (22:18, 44:38, 71:63)

Durant 29, Tatum 19; Fournier 16, Gobert 16, Yabusele 13 Tekma za 3. mesto Sobota, 7. avgust:

Avstralija : Slovenija 107:93 (20:19, 53:45, 78:67)

Mills 42 (met za 3 4/15, za 2 11/16, prosti meti 8/10), 9 as., Ingles 16, Landale 14; Dončić (met za 3 3/13, met za 2 4/7, prosti meti 5/6) 22, 8 sk., 7 as., 8 izg. žog, Prepelič 18, 7 sk., Tobey 13

Selektor Aleksander Sekulić je za razliko od prejšnjih petih tekem v boj za 3. mesto, ki ga je spremljala tudi zlata Janja Garnbret, poslal malenkostno drugačno začetno peterko. Namesto Jake Blažiča je bil v ekipi Aleksej Nikolić, ki je pokrival najboljšega strelca Avstralije Pattyja Millsa. Ob njem so bili še Luka Dončić, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey.

Video - slovenski navijači v domovini stiskali pesti za slovenske košarkarje

Uvod slovenske reprezentance ni bil obetaven, saj so Avstralci hitro pobegnili na 9:2. Nervoza je bila prisotna v slovenskih vrstah, saj so hitro izgubili tri žoge, od tega Dončić dve - dvoboj z Avstralci je začel z nekoliko povito roko, potem ko je v polfinalu priletel v pleksi steklo ob zapisnikarski mizi. Zato pa je pokazal, zakaj je zvezdnik svetovne košarke, potem ko je ob prekršku zadel koš in še dodaten prosti met za 5:9.

Napetost je bila vidna tudi pri Avstralcih. Zlasti Dante Exum, ki je moral pokrivati Dončića, je bil na tapeti. Prejel je celo nešportno osebno napako, ko je v napadu izgubil žogo in jo nato nemudoma skušal ukrasti Dončiću. Zadnji je zadel en prosti met, nato v dodatnem napadu Klemen Prepelič, ki je imel smolo v polfinalu proti Franciji, zadel trojko za prvo vodstvo s 15:13. Delni izid 10:0 se je končal po košu Tobeyja in Slovenija je na hitro prišla do prednosti štirih točk pri 17:13. V zaključku prve četrtine so Avstralci spet zaigrali bolj zbrano in jo dobili z 20:19.

Šov Millsa, nervozni Slovenci

Slovenski obrambi je še naprej veliko preglavic povzročal hitri Mills, ki je bil ob začetku druge četrtine že pri dvanajstih točkah, Avstralija pa je vodila s 25:21. Košarkarji iz dežele kengurujev so veliko poizkušali z meti za tri točke, kar je njihova značilnost. Mills je denimo iz osmih poizkusov zadel dve, s soigralci pa so do tega trenutka skupaj na koš vrgli trinajstkrat in zadeli le trikrat.

Foto: Reuters Naši košarkarji so za trenutek zaigrali bolje v obrambi in zaprli tekmecu pot pod obroč, v napadu pa s kolektivno igro prišli do vodstva z 28:25 in prisili selektorja Avstralije Briana Goorjiana, da je odreagiral z minuto odmora. Zalegla je, saj so njegovi izbranci spet zaigrali konkretneje v napadu. Še naprej je paniko sejal Mills, ki je bil nerešljiva uganka. Ob vodstvu z 41:35 je bil že pri 23 točkah.

Poskrbel je tudi za asistence in Avstralija je kar naenkrat vodila z velikimi desetimi točkami prednosti (45:35). Prepoceni so puščali Avstralcem prostor, poleg tega pa na prelahek način izgubljali žoge. A sta k sreči Prepelič in Dončić poskrbela, da je naša ekipa pri 40:45 lažje zadihala.

Patty Mills je bil v prvem polčasu s 26 točkami nerešljiva uganka. Foto: Reuters

Slovenski tabor se je preveč ukvarjal s sodniškimi odločitvami, nervoza je bila občutno prisotna, kar se je odražalo tudi pri izgubljenih žogah – kar 11 v prvem polčasu. Zaradi negodovanja je tehnično prejel Prepelič, kar so Avstralci znali izkoristiti. Povrhu vsega je tekmec zelo dobro omejil učinek Dončića, ki je bil po prvem polčasu pri devetih točkah in le dveh asistencah, povrhu vsega pa je izgubil štiri žoge. Zato pa je bil razpoložen Mills s 26 točkami.

Rapsodija Millsa

Dončić je prejel celo tehnično napako po koncu druge četrtine, zaradi česar je Mills ob vstopu v drugi polčas začel s prostim metom, a ga k sreči zgrešil.

Avstralci so v nadaljevanju spet pobegnili na deset točk naskoka (59:49), ko je Tobey razveselil s trojko. Dragić se je v obrambi sicer dobro lotil vročega Millsa, ki pa je vseeno našel odgovor, zlasti ko je po blokadah prišlo do prevzemanja. S hitrim prodorom je sredi tretje četrtine popeljal Avstralijo do vodstva s 64:52.

Luka Dončić je pred vstopom v zadnjo četrtino zadel le eno trojko iz kar devetih poizkusov. Foto: Reuters

Slovensko upanje je bila trojka Prepeliča, ki je ob prekršku zadel še dodaten prosti met za 60:66. A kaj, ko se je 183 centimetrov visoki Mills ob pomoči soigralcev rešil Dragića in nato kot vlak ekspres divjal mimo preostalih slovenskih košarkarjev. Ob koncu tretje četrtine je bil že pri 36 točkah, Avstralija pa je vodila za velikih 11 točk (78:67).

Velika vrnitev z veliko energije, nato vnovičen padec

Ko so Avstralci prek Chrisa Gouldinga zadeli trojko za 81:67, je bilo videti, da se slovenska barka potaplja. A je upanje najprej vlil Čančar s trojko, Blažič pa je po odlični obrambi izsilil nešportno osebno napako Millsa. Po dodatnem napadu se je Slovenija prav prek Blažiča približala na -8 (73:81). Povsem drugačen obraz naših košarkarjev smo videli. Energija Blažiča je dvignila preostale v slovenski reprezentanci. Prepelič je bil naslednji v vrsti, ki je prodrl pod obroč in zadel 15. točko, s katero je svojo ekipo slabih osem minut pred koncem približal le na šest točk zaostanka (75:81). Po njegovi trojki je završalo med slovenskimi navijači, saj je bilo na semaforju 78:83, po košu Dončića pa le še 80:83.

Slovenija se je vrnila v igro za bronasto medaljo. A le za kratek čas. Dončić se je v zaključku sicer razigral pri trojkah in zadel dve, a so bili na žalost razpoloženi tudi Avstralci, ki so 3:22 pred koncem spet vodili za varnih +11 (97:86). Žal se je na koncu medalja izmuznila izpred rok, a so slovenski košarkarji na tem olimpijskem turnirju pokazali, da spadajo v sam svetovni vrh.

Američani so znova olimpijski prvaki. Foto: Reuters

ZDA s 16. olimpijskim naslovom

Slovenski polfinalni krvniki so se v finalu pomerili z ZDA, ki se je galskim petelinom oddolžila za edini poraz na olimpijskih igrah v Tokiu, in sicer v skupinskem delu. Američani so do 16. zlate kolajne pod petimi krogi prišli z zmago 87:82. Najboljši strelec ob novem slavju je bil Kevin Durant z 29 točkami, Jason Tatum jih je dodal 19, pri Francozih sta Rudy Gobert in Evan Fournier v statistiko vpisala 16 točk.

Preberite še: