Bratska podpora objokanemu Prepeliču: Gremo po kolajno!

Visoka roka in čvrsta dlan Nicolasa Batuma sta slovenske košarkarje ločila od zgodovinskega obračuna z Združenimi državami Amerike v finalu olimpijskih iger v Tokiu. Francoz je namreč dobro sekundo pred koncem blokiral nesojeni zmagoviti koš Klemna Prepeliča. "Zmagovali smo kot bratje, izgubili smo kot bratje. Kot eno. Pobrali se bomo," v imenu ekipe poudarja Edo Murić, ki obljublja odločen napad na olimpijski bron. Ta bi dokončno obrisal Prepeličeve solze in ozaljšal eno najlepših zgodb v zgodovini slovenskega olimpizma.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v polfinalu OI z rezultatom 89:90 klonila proti Franciji in se bo za bron v soboto pomerila z Avstralijo. Strelska junaka Francozov sta bila Nando de Colo (25) in Evan Fournier (23), obrambni pa Nicolas Batum. Pri Sloveniji je 23 točk dosegel Mike Tobey, Luka Dončić pa je tekmo končal s trojnim dvojčkom.

Še dolgo po zaključni sireni se je Klemen Prepelič povsem skrušen na sredini igrišča skrival obraz. Lučaj stran je Luka Dončić z brisačo na glavi zrl v prazno. Prvega je med prvimi tolažil Gregor Hrovat, nato še preostali soigralci. Do drugega so po vzoru iz lige NBA pristopali Francozi. Tudi "rabelj" Nicolas Batum. Pozneje so obrazi ob mimohodu v novinarski coni povedali več kot tisoč besed. Prepeličeve solze, nerazpoznaven obraz Zorana Dragića, za katerega je selektor Aleksander Sekulić po enajstih minutah ocenil, da tokrat ni na želeni ravni, sklonjena glava Žige Dimca, motne oči Vlatka Čančarja …

Kot prvi se je pri slovenski sedmi sili zaustavil Jaka Blažič in kljub cmoku v grlu profesionalno strnil sicer povsem vihrave misli. "Boli, zelo boli. Zaslužili smo si nastop v finalu," je dejal blejski Ljubljančan, ki je znova garal v obrambi ter velik delež prispeval tudi v napadu, ter dodal: "Borili smo se do konca. Imeli smo met za zmago, a ni bilo prave sreče. Pred tem smo ob zaostanku storili vse za vrnitev. To nam je tudi uspelo. Na koncu pa … Pomanjkanje sreče, morda kakšen met, ki bi ga lahko zadeli. A to je šport. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Danes nam ni uspelo. Vsekakor pa ni razloga, da bi kdo od nas imel slabo vest."

Murić: Pobrali se bomo. Kot bratje!

Razumljivo je, da si je razplet najbolj k srcu gnal Prepelič, ki je v nori minuti s štirimi točkami in izjemno obrambno akcijo Slovenijo rešil iz izgubljenega položaja, nato pa je s polaganjem prehitel zvok sirene, ne pa tudi Batuma. In na kakšen način se bodo soigralci lotili bodrenja številke 7? "Pomagali mu bomo po najboljših močeh, ga bodrili in mu dopovedovali, da brez njega niti ne bi imeli možnosti za zmago. Ničesar si ne more in ne sme očitati. Prav ničesar," odgovarja Blažič, ki se zaveda, kako pomembno bo hitro dvigovanje glave z mislijo na tekmo za tretje mesto proti Avstraliji.

Še bolj zgovoren je bil na to temo Edo Murić. "Verjamem, da Klemen sam pri sebi ve, da je daleč od vloge krivca. Vem, da mu je težko. Vsem je. Odigral je odlično tekmo in nas popeljal v boj za zmago. Ne, ne vidim nobenega krivca. Vse tekme smo zmagovali kot bratje. Tudi izgubili smo kot bratje. Zdaj se bomo še pobrali kot bratje," je poudaril kapetan in dodal: "Bolečina je velika. A treba jo bo skriti. Imamo še en možnost. Storili bomo vse, da unovčimo dva meseca garanja ter kolajno, o kateri sanjamo, prinesemo v Slovenijo."

Foto: Anže Malovrh/STA Dončić: Prišli smo po kolajno

Prav dejstvo, da slabih 48 ur po prvem porazu v tem poletju prihaja tekma proti Avstraliji (v soboto ob 13.00), še toliko bolj osvetljuje pomembnost hitrega dvigovanja bojne morale. Ob tem se zaveda, da bodo košarkarji z dežele "tam spodaj" v tekmo vstopili po pričakovanem in visokem porazu, Slovenci pa po drami. "Najprej se moramo spočiti in se psihološko dvigniti, nato pa odigrati tako, kot da gre za finale olimpijskih iger. Pred nami je velik izziv. Fantje so izčrpani in vidno razočarani. A smo profesionalci. Povzpeti se moramo iz te luknje ter jezo pretvoriti v motivacijo. Obenem pa moramo vedeti, da smo zaigrali v polfinalu OI. Izgubili smo proti ekipi, ki je verjetno za ZDA druga najboljša," pravi selektor Sekulić in dodaja: "Vsi želijo kolajno. Avstralci in mi."

Tudi Luka Dončić, ki je tekmo po reprezentantu nekdanje Sovjetske zveze Aleksandru Belovu in Američanu LeBronu Jamesu kot tretji v zgodovini olimpijskih iger končal s trojnim dvojčkom (16 točk, 10 skokov, 18 asistenc), je razočaranje hitro poskušal pretopiti v motiv. "Kljub porazu sem ponosen na našo ekipo. Na vsakega posebej. Marsikoga smo presenetili. Dva meseca garamo. Tudi danes smo dali od sebe 120 odstotkov. Odigrali smo solidno, a premalo za zmago. Ne smemo pa obupati. Pred nami je še ena tekma, na kateri moramo storiti vse za zmago. Borili se bomo. V Tokio smo pripotovali po kolajno," je dejal LD77, ki je na osemnajsti tekmi za reprezentanco prvič izgubil.