Vroči Dončić nad Fibo, hladni Dončić po kolajno

Video – kako so slovenski navijači spremljali dramo med Slovenijo in Francijo (Video: Sara Dvorjak/Planet TV)

Slabo uro pred tekmo smo v prazni dvorani v Saitami naleteli na predsednika Košarkarske zveze Slovenije in člana izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije Mateja Erjavca. V kratkem pogovoru je hitro prikimal tezi, da je že sama uvrstitev v polfinale ob prvem nastopu na olimpijskih igrah, na katerega smo čakali tri desetletja, izjemen in zgodovinski uspeh, a bi ga bilo po nizu bleščečih predstav ob "leseni" kolajni kot takšnega težko sprejeti.

Prvo priložnost za zagotovitev tako želene kolajne so izbranci Aleksandra Sekulića "zapravili" na tekmi z izjemno kakovostno Francijo (90:89). Druga jih čaka v soboto, ko se bodo za bron udarili z Avstralijo. "Bodimo ponosni. Imeli smo priložnost. Nismo je izkoristili, a ni še konec. Čaka nas še ena teka. Vzemimo tisto, po kar smo prišli," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Luka Dončić ter deloval mirno in spravljivo. Še nekaj minut pred tem je vročekrvno odvihral z igrišča in v morju kletvic, nezadovoljen s sojenjem, navrgel: "Upam, da je Fiba zadovoljna!"

Foto: Anže Malovrh/STA

Prvi zvezdnik slovenske košarke je tokrat v novi izjemni predstavi, ki sicer ni vključevala strelske natančnosti (28-odstotni met iz igre), dosegel 16 točk, 18 asistenc in 10 skokov. V odločilnem napadu je žogo namenil Klemnu Prepeliču. Ta se je, opogumljen po predhodnih izjemnih akcijah, ki so Slovenijo pripeljale do priložnosti za zmago, podal v prodor, poskušal s polaganjem, a naletel na previsoke roke Nicolasa Batuma.

Fotogalerija s tekme (Foto Reuters in Anže Malovrh /STA)

Drama

"Lepo bi bilo, če bi hitro pobegnili in držali prednost," je dan pred zgodovinsko polfinalno tekmo dejal Jaka Blažič, a v smehu hitro dodal: "Seveda ne verjamem, da se to lahko zgodi." In se seveda ni. Še najbližje selitvi v območje otipljive prednosti je bila slovenska reprezentanca v prvem polčasu v osmi minuti, ko je po skoku v napadu in košu Vlatka Čančarja vodila z rezultatom 25:17.

Foto: Anže Malovrh/STA

Vseeno velja poudariti, da so evropski prvaki vodili večji del prvega polčasa. Dončić je znova v svojem slogu "bral" tekmečevo zahtevno obrambo, se resda nekajkrat opekel, ko ga je z blokado zaustavil Batum, a bil po drugi strani na ravni trojnega dvojčka. Njegovih asistenc je bil še najbolj vesel Mike Tobey, medtem ko met z razdalje nikakor ni stekel.

Še slabši napadalni večer so imeli v prvem polčasu Francozi, ki so iz igre metali 37-odstotno, korak s Sekulićevo četo pa ohranjali predvsem po zaslugi sicer pričakovane premoči v skoku. A ko so le naravnali še strelske naprave, je hitro po začetku tretje četrtine zadišalo po prvem francoskem pobegu. Potem ko so v prvem polčasu vodili največ z dvema točkama prednosti, je v 28. minuti ta znašala deset točk (69:59).

Blokada Nicholasa Batuma, ki je Francijo popeljala v veliki finale. Foto: Reuters

Čeprav v živčni tekmi met nikakor ni stekel, so se z igralsko gorečnostjo Slovenci v zadnji četrtini vrnili v igro. Po trojki Blažiča in nizu košev v raketi je bil rezultat štiri minute in 42 sekund pred koncem izenačen. Na sceno je nato stopil natančni Evan Fournier in 56 sekund pred koncem je imela Francija zmago že na dosegu roke (90:85). Sledile so minute Klemna Prepeliča. Najprej je zadel prosti met, nato z odlično obrambno akcijo izsilil peto osebno napako Fournierja, za piko na i pa zadel še trojko (90:89). Po zgrešenem metu Nanda de Coloja in skoku Dončića je v zadnjih trenutkih izpeljal tudi že omenjeni odločilni napad za zmago, ki se je končal s tekmečevo "banano".

"Tekma za tretje mesto mora biti finale"

"Franciji gredo čestitke za predstavo na visoki ravni. Ponosen sem tudi na svoje fante, ki so na parketu pustili srce. Zmanjkal je en koš. Kje ga iskati? Težko reči. Imeli smo priložnost. Nismo je izkoristili. Francoska obramba je bila v tem primeru vrhunska. A priznajmo, da smo se pred tem vrnili iz izgubljenega položaja. Marsikaj smo opravili dobro, a to žal ni bilo dovolj za zmago," je po tekmi razmišljal Aleksander Sekulić, se bežno obregnil ob sodniški kriterij, a v isti sapi dodal, da je bilo preveč slovenskih reakcij na sojenje.

Foto: Anže Malovrh/STA

Dotaknil se je tudi zadnje akcije in vprašanja, ali je pričakoval, da bo žogo in odgovornost prevzel Luka Dončić. "Dončiću ne gre prav nič očitati. Odločil se je za izjemno potezo. Proti katerikoli drugi reprezentanci bi se Prepeličeva akcija končala s košem. A to so Francozi. To je Batum. Boljše v zadnjih sekundah nismo mogli odigrati," je odgovoril Sekulić.

Francija se bo torej v finalu za zlato v ponovitvi tekme prvega kroga skupinskega dela udarila z ZDA. Slovenija se bo za bron pomerila z Avstralijo. Selektor je ob tem priznal, da bo največji izziv povsem poklapano slačilnico, v katero je vstopil, znova dvigniti in pripraviti na tekmo, ki lahko spremeni slovensko športno zgodovino. "Igrati je treba tako, kot da gre za finale olimpijskih iger," je pristavil.