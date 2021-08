Takole je Slovenija dihala, se veselila in trpela s košarkarji #video

Danes med 13. in 15. uro je bilo po številnih soseskah v Sloveniji mogoče slišati glasne vzklike navijačev. Ti so končno prišli na svoj račun in lahko v veliko večjem številu spremljali našo košarkarsko reprezentanco, ki se je na olimpijskih igrah v Tokiu s Francijo borila za finale. Če so bile prejšnje olimpijske tekme Luke Dončića in druščine v navijaško manj prijaznih urah, je bil današnji polfinale kot sladica po kosilu, a se žal ni končal po naših željah.

Takole so dihali, se veselili in nazadnje tudi trpeli podporniki slovenske košarkarske reprezentance na Bledu. V piceriji nekdanjega odličnega veslača in tudi bronastega olimpijca iz Barcelone 1992 Janija Klemenčiča se je jedro najzvestejših košarkarskih navdušencev v preteklih dneh zbiral tudi v zgodnjih jutranjih urah, danes pa so se lahko zbrali še v veliko večjem številu. Tako je bilo bržčas še po številnih krajih v Sloveniji.

Ob koncu tekme, ki so jo galski petelini dobili z 90:89, razlogov za veseljačenje niso imeli, se bodo pa do tekme za bronasto kolajno, v kateri se bo četa Aleksandra Sekulića v soboto ob 13. uri po slovenskem času pomerila z Avstralijo, zagotovo pobrali in naše košarkarje spet navdušeno podprli pri naskoku na zgodovinsko odličje.

