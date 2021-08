Slovenijo razganja od ponosa, predsednik sporoča: Američani imajo srečo!

Športniki, zdajšnji in nekdanji, glasbeniki, politiki, vseeno … Po koncu dramatičnega polfinala, v katerem je slovenska košarkarska reprezentanca po viteškem boju proti Franciji ostala prekratka zgolj za točko (89:90), so socialna omrežja preplavila sporočila ljubiteljev košarkarske igre, polna razočaranja, nekateri so izpostavili tudi nekatere sodniške odločitve, a tudi ogromnega ponosa in podpore. Luki Dončiću, Klemnu Prepeliču in druščini sporočajo, naj dvignejo glave, saj bi jih lahko v soboto pričakala nepozabna nagrada, olimpijski bron!