Zvezdnik v solzah sedel na klopi: "Nato se je proti Sloveniji zgodil čudež"

Polfinalni obračun na olimpijskih igrah v Tokiu med Slovenijo in Francijo je postregel s pravo poslastico in dramatičnim zaključkom. Sreča se je tokrat nasmehnila taboru galskih petelinov, ki so z blokado Nicolasa Batuma nad Klemnom Prepeličem prišli do velikega finala (90:89). Zvezdnik moštva Evan Fournier je v zaključku trpel na klopi, potem ko je moral zapustiti parket zaradi petih osebnih napak.

Video – kako so slovenski navijači spremljali dramo med Slovenijo in Francijo (Video: Sara Dvorjak/Planet TV)

Kakšen polfinale so spremljali ljubitelji košarke. Francozi in Slovenci so uprizorili pravo dramo, v kateri je ena žoga odločala o finalistu. Na koncu se je sreča nagnila na stran Francije, ki slavi Nicolasa Batuma. Klemen Prepelič se ga je v izdihljajih tekme že rešil in se podal proti obroču, položil žogo proti košu, nato pa jo je približno pol metra pred ciljem odbil prav Batum in Franciji zagotovil zmago z 90:89.

Finale Sobota, 7. avgust ob 4.30

ZDA – Francija Tekma za 3. mesto Sobota, 7. avgust ob 13. uri

Avstralija – Slovenija

V napadu so se Francozi naslonili na Nanda de Cola in Evana Fourniera, ki sta bila s 25 in 23 točkami najboljša strelca. A drugi konca tekme ni dočakal na igrišču. Prepelič je bil tisti, ki je izsilil njegovo peto osebno napako, zato je moral zadnji del tekme spremljati s klopi.

"V solzah sem bil in pod ogromnim pritiskom"

"Ko sem bil mlad, sem sanjal o igranju v velikem finalu. Ko sem prejel peto osebno napako, je bilo zato težko. V solzah sem bil in pod ogromnim pritiskom. Na koncu smo zmagali po čudežu," je bil vesel Fournier.

Nando de Colo je bil s 25 točkami najboljši strelec. Foto: Reuters

Da se je na parketu bila prava bitka, je dal jasno vedeti de Colo: "To je bila ena težjih tekem, kar sem jih odigral. Imeli smo veliko spoštovanje do Slovenije in odločili sta moštvena igra in selektorjeva strategija, ki smo jo vsi spoštovali vseh 40 minut. Na koncu je odločila ena sama žoga. V končnici je bilo težko. Slovenija se je vrnila, v obrambi je vsak moral paziti na svojega igralca, vedeli pa smo, da Klemen lahko naredi, kar je. Tekmo na koncu ocenjujemo na podlagi te akcije, a ta je le pokazala, kako se igralci odzovejo, ko je to najbolj potrebno, in kako se borimo kot ekipa."

"Preučili smo Dončićevo igro"

Selektor Francije Vincent Collet je skupaj z igralci še neporažen na olimpijskem turnirju. Na samem uvodu so Francozi premagali Američane, s katerimi se bodo za zlato medaljo pomerili v sobotnem finalu ob 4.30. Slovenci bodo ta dan ob 13. uri igrali za bron proti Avstraliji.

Odločilna blokada Nicolasa Batuma Foto: Reuters

"Na odlični tekmi je bil odločilen en met. Čestitam lahko svoji ekipi, da je zdržala. Pomembno je, da nikoli nismo popustili. Dobro smo se pripravili tudi na Luko Dončića. Preučili smo njegovo igro in ga na podlagi analize prejšnjih tekem poskušali potisniti na desno stran. Istočasno smo se odločili, da ne bomo žrtvovali vsega med pokrivanjem njega. Vsekakor smo na njem menjali naše najboljše košarkarje, ga poskušali utruditi, pa je vseeno zbral 18 asistenc. Odrezati smo morali tudi preostale, predvsem Vlatka Čančarja. Moji igralci so dokazali, da so prava ekipa," je dejal prvi mož stroke pri Francozih.