Nekdanji selektor: Francozi so si danes zaslužili, da bi dobili po ušesih

"Naši fantje so odigrali tako, kot znajo, in zdaj si namesto kritik zaslužijo nekaj hrabrih besed. Res si zaslužijo pohvale za svoje predstave, zdaj pa jih je treba z glavami čim prej usmeriti proti tekmi z Avstralijo, ki je premagljiva," je težek poraz Slovenije proti Franciji v polfinalu olimpijskih iger (89:90) pospremil košarkarski trener Zmago Sagadin.

Po dolgem času je Slovenija danes vsaj za dve uri znova dihala kot eno. Slovenski košarkarji so namreč na svojih zgodovinskih olimpijskih igrah igrali v polfinalu, kjer je bila po infarktni končnici za točko boljša Francija (89:90). Slovenci so kljub porazu pokazali novo izjemno predstavo, podobno vsem predhodnim, s katerimi so varovanci Aleksandra Sekulića v Sloveniji poskrbeli za novo košarkarsko evforijo, podobno tisti izpred štirih let, ko se je Slovenija povzpela na evropski prestol.

Zmago Sagadin verjame, da bo Slovenija osvojila odličje. Foto: Sportida

Na tem olimpijskem turnirju si je v komentarjih enotna tudi košarkarska stroka. Slovenija igra izjemno košarko, danes pa je bila za las prekratka. "Meni je res žal, da fantom ni uspelo, a nisem razočaran ali kaj podobnega. Slovenski košarkarji so spet dali svoj maksimum, zopet se pri visokem zaostanku, ko so zaostajali že z desetimi točkami razlike in je delovalo, da je tekme konec, niso predali. Napol izgubljeno tekmo so skoraj preobrnili. A skoraj ni nikoli dovolj. Danes je v veliki meri odločila tudi športna sreča. Tiste dolge roke Batuma so v zadnjih sekundah kar nekoliko čudežno splavale od nekod in blokirale tisti zadnji poskus Prepeliča. Dejansko so fantje storili vse, kar so lahko," je po porazu dejal Zmago Sagadin.

Nicolas Batum je po tekmi tolažil Dončića. Foto: Guliverimage

Slovencem je na koncu zmanjkalo tudi malce sreče, Francozi so bili sicer zanesljivo boljši v skoku (49:40). "Kar ni bilo najboljše v naši igri, je to, da so bili fantje malce prenapeti, preveč je bilo ukvarjanja s sodniki in tehničnih napak. Drugače pa so Slovenci odigrali tako, kot znajo, in zdaj si namesto kritik zaslužijo nekaj hrabrih besed," je prepričan Sagadin.

"Res si zaslužijo pohvale za svoje predstave, zdaj pa jih je treba z glavami čim prej usmeriti proti tekmi z Avstralijo, ki je premagljiva. Če bo Slovenija delovala in igrala tako kot že na tem celotnem turnirju, potem lahko premaga Avstralijo. Fantje so prišli po medaljo in medaljo bodo tudi osvojili," ne dvomi nekdanji slovenski selektor.

Odločno v boj z Avstralci

Pot Slovenije na olimpijskih igrah še ni končana. V soboto ob 13. uri se bo četa Aleksandra Sekulića, ki skupaj s strokovnim štabom izjemno opravlja svoje delo, za bron udarila z Avstralijo, ki je v prvem polfinalu klonila proti ZDA. "Avstralci igrajo precej trdo in tu bo treba zdržati psihični pritisk. Ponovno se ne smemo ukvarjati s sodniki in se ne odzivati na malo bolj grobe prekrške. Res bo treba zdržati psihično, tu imam v mislih predvsem to avstralsko čvrstino in fizično moč. V trenutku, ko se začneš ukvarjati s sodniki, izgubiš zbranost," opozarja nekdanji trener Olimpije, ki se je v svojem komentarju obregnil tudi ob delo sodnikov in njihov kriterij.

"Sodniki so na tem turnirju res slabi, ampak niso nepošteni. Slabi pa so zato, ker to niso najboljši sodniki. Najboljši sodniki niso del Fibe, ampak so del evrolige in NBA-ja. Najboljših 200 ali 300 sodnikov na žalost ne sodi na olimpijskih igrah, pa čeprav so tu zbrani najboljši igralci na svetu. A to je spet drug problem. Glavno je torej, da se fantje s tem ne ukvarjajo, treba se je osredotočiti le na igro in košarko. To je tudi naloga strokovnega štaba, da bodo zdaj dobro psihično pripravili fante in da ohranijo ta način igre, s katerim lahko premagajo Avstralce," meni Sagadin.

"Sodniki so na tem turnirju res slabi, ampak niso nepošteni. Slabi pa so zato, ker to niso najboljši sodniki." Foto: Guliverimage

Kaj pa zlato?

In kdo bo po njegovem osvojil zlato odličje? "Mene so danes Francozi prej razočarali kot pa s čimerkoli navdušili. Sploh v zadnji minuti tekme, tu imam v mislih predvsem ta prekršek v napadu Evana Fournierja, s katerim je Slovenijo vrnil v igro. To je bila ena največjih neumnosti, kar sem jih videl v zadnjem času. Tudi zato so si danes zaslužili, da bi dobili po ušesih, ker so napravili milijon neumnosti. Mislim, da takšni Francozi nimajo nobene možnosti v finalu proti Američanom," je še sklenil 68-letni trener.

