Slovenija ali Francija? Saj ne mislite resno!?

Na razplet drugega polfinalnega obračuna olimpijskega košarkarskega turnirja v Tokiu med Slovenijo in Francijo (13.00) z velikim zanimanjem čakajo tudi v ameriškem in avstralskem taboru. Prvi kot finalisti, drugi kot tekmeci v boju za tretje mesto. Oboji s spoštljivim odnosom do Luke Dončića in soigralcev, a z drugačno retoriko.

Avstralci so v prvem polčasu reprezentanci ZDA povzročali nemalo težav in po festivalu metov z razdalje vodili tudi s 15 točkami naskoka, a so trikratni zaporedni olimpijski prvaki nato le upravičili vlogo favorita ter na krilih Kevina Duranta in Devona Bookerja stvari postavili na svoje mesto. Tretjo četrtino so dobili z rezultatom 32:10, vmes postregli z delnim izidom 20:0 in se na koncu z 19 točkami naskoka (97:78) prebili v finale.

"Avstralci imajo pravo košarkarsko kulturo in trenerski štab, ki ve, kaj dela, zato nam ni bilo lahko. Smo se pa znali prilagoditi. Dojeli smo, kako je treba igrati. Zadovoljen sem z ambicioznostjo svojih fantov. Vsi pa vedo, da morajo za končni cilj dobiti še eno tekmo," je po zmagi dejal ameriški selektor Gregg Popovich, ki je znova upravičil status neprijetnega sogovornika pred mikrofoni.

Tako je ob vprašanju novinarja slovenskega časnika, ali bi se v finalu raje pomeril s Francijo in se ji oddolžili za poraz v prvem krogu ali bi raje prekinil zmagoviti niz Luke Dončića, osorno odvrnil: "Saj ne mislite resno?! Res verjamete, da vam bom odgovoril? Kot kaže, ste se do zdaj pogovarjali z zares neumnimi trenerji. Tega vprašanja se ne bi dotaknil niti s palico."

Ameriški selektor Gregg Popovich čaka na finalnega tekmeca Foto: Guliver Image

Ob tem velja spomniti, da je 72-letni Popovich, ki je kot trener SA Spurs vodil Raša Nesterovića in Bena Udriha, pri čemer je po prvega prišel osebno v Ljubljano, že pred OI z izbranimi besedami govoril o Dončiću in Sloveniji napovedal uspešno pot. Po njegovih besedah je dovolj, če tako izjemnega posameznika trener obda s štirimi povprečnimi igralci.

Več besed je Sloveniji in predvsem Dončiću namenil avstralski selektor Brian Warwick Goorjian. "V mojih očeh je Luka eden najbolj navdušujočih igralcev, kar sem jih videl. V Tokiu je pokazal tudi veliko raznolikost. Argentini je natresel 48 točk. Ko so ga drugi tekmeci podvajali, je vedno našel odprtega strelca. Fant je star 22 let. S Slovenijo ima 17 zmag in nič porazov. Blesti v ligi NBA. Ne vem, kako se ga bomo lotili, če bomo v soboto igrali proti Sloveniji," je dejal in dodal: "Francija ali Slovenija? Ni pomembno. Moja naloga je, da dvignem fante. Da, izgubili smo proti ZDA, toda pred nami je tekma, ki lahko naši državi prinese prvo olimpijsko kolajno."

Slovenija in Francija se bosta udarili danes ob 13. uri. Finale olimpijskih iger bo nato na sporedu v soboto ob 4.30 po slovenskem času, tekma za tretje mesto pa ob 13. uri.