Vedo, kaj se dogaja v Sloveniji

Kot bi želeli odgovorni pri Košarkarski zvezi Slovenije vnovič opozoriti na igralski pristop, ki odlikuje reprezentanco, in s tem povezane bojne rane, je na medijski termin pred četrtkovim polfinalnim obračunom ob selektorju s krasto na obrazu, ki jo je pridelal na tekmi z Nemčijo, prikorakal Jaka Blažič. Zanj je sicer splošno znano, da sta mu bojevitost in predanost ekipnim ciljem ukoreninjena v košarkarski DNK.

Te odlike pridejo v Tokiu še posebej do izraza, saj je selektor Aleksander Sekulić jasno razdelil naloge in pooblastila. Tovrsten koncept je sicer v prenekaterih okoljih lahko dokaj tvegan. V slovenski reprezentanci, več kot očitno, ni. "Že ob prvem pogovoru sem selektorju dejal, da sem pripravljen opravljati katerokoli nalogo. Če to pomeni stalen pritisk na nasprotnikove organizatorje igre, bom to z veseljem počel. Ko vidim, da vse skupaj deluje, to počnem še raje," pravi Blažič.

Njegova vloga tudi v mednarodni strokovni javnosti ni ostala neopažena, pa čeprav strelsko ni le v senci prvega zvezdnika reprezentance, temveč več točk dosegajo tudi Mike Tobey, Vlatko Čančar, Zoran Dragić in Klemen Prepelič. "Smo zelo nepredvidljiva ekipa. Težko se je pripraviti na nas. Vsi sicer vedo, da je največja nevarnost Luka Dončić. A če ga tekmec omeji, lahko hitro zapretimo vsi drugi. Naša največja odlika pa je kemija. Tudi v slabih trenutkih, ko ne gre, ne izgubljamo glave. To je bilo na najlepši način vidno na tekmi proti Španiji," pripoveduje 31-letni blejski Ljubljančan, ki v Tokiu v povprečju dosega osem točk na tekmo.

Foto: Guliver Image

Slovenija je na OI najboljša strelska in nepričakovano tudi najboljša skakalna ekipa. Kljub jasni težnji k izkoriščanju izjemnega napadalnega potenciala in talenta pa tudi na obrambni ravni prav veliko očitkov obrambni minister Blažič in soigralci niso deležni. Proti Franciji bodo deležni novega preizkusa v obeh fazah. Bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva bodo zanesljivo najhujši tekmec doslej. Za preboj v finale OI kajpak nihče ni pričakoval lahkega dela.

"Odlični centri, vrhunsko pokriti zunanji položaji. Na papirju so Francozi favoriti. Po prikazanih igrah na OI pa lahko pričakujemo izenačeno tekmo. Odločale bodo malenkosti. Imamo svoje možnosti. Vem, da za nami stoji Slovenija. Narod se poistoveti z nami in se veseli vsakega koša. Vemo, da v domovini vlada evforija. Upam, da bomo skupaj prišli do kolajne," je zaključil Blažič.