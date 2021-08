Simone Biles spregovorila o nepričakovani smrti sorodnice med OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pred dnevi je nepričakovano umrla moja teta in tudi to je nekaj, česar res nisem pričakovala med olimpijskimi igrami. Na koncu dneva morate biti bolj uvidevni do športnikov, nikoli ne veste, kaj se z njimi dogaja," je dejala Bilesova za CNN.

Ameriška telovadka, ki je OI pred petimi leti v Rio de Janeiru končala s štirimi zlatimi ter eno bronasto kolajno, je v Tokiu, sodeč po predstavah na velikih tekmah, lahko pričakovala šest kolajn. A zasukalo se je drugače. Zaradi psihičnih težav, pozneje je pojasnila, da je izgubila sposobnost orientacije v zraku, je nastopila le v dveh finalih.

"Vsak dan posebej so me pregledali zdravniki, nato sem imela po dve obravnavi športnih psihologov na dan, kar mi je res pomagalo umiriti glavo." Foto: Reuters

Več zdravniških pregledov

"Vsak dan posebej so me pregledali zdravniki, nato sem imela po dve obravnavi športnih psihologov na dan, kar mi je res pomagalo umiriti glavo. Dobila sem zeleno luč zdravnikov za nastop na gredi, za kar nisem mislila, da jo bom," je priznala telovadka, ki ima pri 24 letih v svoji zbirki po Tokiu zdaj skupno 32 kolajn z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, s čimer se je izenačila z legendarno sovjetsko telovadko Lariso Latinino, le da ima Bilesova več zlatih.

"Sicer se zame moje druge olimpijske igre res niso končale tako, kot sem si jih predstavljala, vendar sem vseeno počaščena, da sem lahko zastopala ZDA," je zapisala Bilesova na Instagramu.

"Za vedno bom cenila to edinstveno olimpijsko izkušnjo. Hvala vsem za neskončno ljubezen in podporo. Resnično sem hvaležna - Tokio zapuščam z dvema olimpijskima medaljama za v kolekcijo, kar ni preveč zanič! Imam sedem olimpijskih kolajn," je še zapisala.