Italijani s svetovnim rekordom pokorili olimpijsko konkurenco

Italijani so z novim svetovnim rekordom v Tokiu osvojili zlato olimpijsko odličje v kolesarstvu na stezi. V ekipnem zasledovanju na 4000 m so Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon in Jonathan Milan premagali Dance in Italiji prikolesarili prvo olimpijsko zlato v tej disciplini po letu 1960. Bronaste kolajne se veselijo v Avstraliji.