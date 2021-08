Naši jadralki končujeta, plezalki pa začenjata

Dvanajsti tekmovalni dan olimpijskih iger v Tokiu bo izjemno zanimiv tudi za slovenske ljubitelje športa. Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta s finalno regato končali svoj olimpijski nastop in sta v dobrem položaju za napad na odličje. Prvi nastop na igrah pa čaka mlado golfistko Pio Babnik, plezalki Mio Krampl in Janjo Garnbret. Zadnja je naš velik adut za še eno zlato odličje. Maruša Mišmaš Zrimšek bo nastopila v finalu teka na 3.000 metrov, kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman bosta poskušali polom s tekme dvojic popraviti v posamični konkurenci, na delu bo tudi daljinska plavalka Špela Perše.

Prav Špela Perše bo odprla slovenski dan na OI v Tokiu, ko se bo v boj za vrhunski rezultat v daljinskem plavanju na deset kilometrov podala že pred polnočjo, zelo zgodaj zjutraj po lokalnem, japonskem času.

Tudi ženski golfski turnir s Pio Babnik se bo začel zgodaj. Prvi krog bodo golfistke začele malo po polnoči po slovenskem času.

Na atletskem stadionu našo Marušo Mišmaš Zrimšek čaka finale teka na 3.000 metrov z zaprekami. S časom 9:23,36 je bila v kvalifikacijah skupno deseta.

V jadralskem razredu 470 se bosta Tina Mrak in Veronika Macarol borili za eno od odličij v regati za medalje. V skupni razvrstitvi pred zadnjo regato Primorki zasedata odlično četrto mesto.

Olimpijski krst bosta danes doživeli športni plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl. Nastopili bosta v kvalifikacijah v disciplini kombinacija v ženski konkurenci, ki združuje hitrost, balvane in težavnost. Garnbretova kot svetovna prvakinja v kombinaciji ter svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih je glavna favoritinja za zlato kolajno. Najprej pa se mora prebiti skozi kvalifikacije.

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta se v dvojcu na 500 metrov prevrnili v kvalifikacijah in ostali brez izida, razočaranje pa bosta danes poskušali omiliti z dobrim veslanjem v kvalifikacijah sprinta na 500 metrov vsaka v svojem enojcu.

Na voljo 17 kompletov medalj

Poleg tistih v finalih bojev s slovensko udeležbo, s Špelo Perše v ženskem daljinskem plavanju na deset kilometrov, pa atletinjo Marušo Mišmaš Zrimšek v teku na 3.000 metrov z zaprekami ter jadralkama Veroniko Macarol in Tino Mrak v razredu 470, bodo danes prireditelji podelili še 14 kompletov medalj.

Na sporedu je tudi finale ženskih dvojic v sinhronem plavanju, v atletiki bodo še finalne odločitve v teku z ovirami na 400 metrov za ženske, v metu kladiva za moške ter v teku na 200 metrov za moške.

Velodrom Izu v Šizuoki bo gostil boje za zlato kolesarjev na 4.000 metrov v disciplini ekipno zasledovanje v moški konkurenci.

V konjeništvu se bodo za zlato merili tekmovalci v preskakovanju ovir posamično. V razredu 470 bo tudi moška regata za medalje. V dviganju uteži bodo podelili komplet odličij v moški kategoriji nad 109 kilogramov, v boksu bo finale v moški poltežki kategoriji, olimpijsko premiero bo doživela rolkarska disciplina park za ženske. V rokoborbi bodo znani nosilci kolajn tudi v grško-rimskem slogu, v moških kategorijah do 67 in do 82 kilogramov, v ženski rokoborki v prostem slogu pa v kategoriji do 62 kilogramov.

4. avgust, slovenski nastopi: 23.30 (3. avgust) plavanje, ženske, 10 km - Špela Perše 0.30 golf, ženske, posamezno, 1. krog - Pia Babnik 3.19 kajak-kanu, ženske, kajak, posamezno, 500 m - Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić 8.30 jadranje, ženske, 470, finalna regata - Veronika Macarol in Tina Mrak 10.00 športno plezanje, ženske, kombinacija - Janja Garnbret in Mia Krampl 13.00 atletika, ženske, 3.000 m zapreke, finale - Maruša Mišmaš Zrimšek

