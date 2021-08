Novo japonsko zmagoslavje v debitantskem olimpijskem športu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osem finalistk v disciplini park je imelo na voljo po tri 45-sekundne vožnje, ko so sodniki ocenjevali težavnost in originalnost njihovih likov. V boju za zlato je 19-letna Yosozumijeva premagala najstnici - 12-letno Hirakijevo na drugem mestu in 13-letno Brownovo na tretjem.

Svetovna prvakinja Misugu Okamoto je padla v vseh treh nastopih in končala na četrtem mestu.

Japonska je tako osvojila vse zlate medalje v rolkanju na teh olimpijskih igrah doslej. Pred tem sta v uličnem slogu zmagala 22-letni Yuto Horigome med moškimi ter 13-letna Momiji Nishiya med ženskami.