Slovenski kajakašici na mirnih vodah Anja Osterman in Špelo Ponomarenko Janić sta se na olimpijskih igrah v Tokiu prebili v četrtkov polfinale v disciplini K-1 na 500 metrov. Ostermanovi je to uspelo že v kvalifikacijah, druga pa si je polfinalno vstopnico zagotovila v četrtfinalu.

Ostermanova je v drugi kvalifikacijski skupini slavila s časom 1:49,402, Ponomarenko-Janićeva pa je v tretji kvalifikacijski skupini s časom 1:50,498 zasedla četrto mesto in morala v dodatni četrtfinalni boj, v katerem je bila uspešna.

Prepričala se je v nov dan

"Po včerajšnjem dnevu in s spanjem zelo revni noči, sem se vendarle prepričala, da je danes nov dan. Rekla sem si, da bom dale vse od sebe in sem res. Šla sem na polno, to sicer ni bila taktika, ki smo jo trenirali, a mi je bilo vseeno. Vedela sem, da to potrebujem, da si dokažem, da zmorem. Zadovoljna sem, a vem, da bo v polfinalu potrebno pokazati še veliko več," je dejala Ostermanova, ki torkove nesreče tik pred ciljem polfinala dvojcev, ko sta se s Ponomarenko Janićevo prevrnili v vodo, ne bo še dolgo pozabila.

"Iz domovine sem dobila veliko podpore, a prebrala sem tudi marsikaj neokusnega. Ne razumem tistih, ki se v svojih komentarjih norčujejo. Tisti s kavča se ne zavedajo, kaj mora športnik prestati, da sploh pride na olimpijske igre." Foto: Reuters

Veliko podpore iz domovine

"Včeraj mi je zmanjkalo solz. Na olimpijskih igrah sem si predstavljala marsikaj, le tega, da bom plavala, ne. Iz domovine sem dobila veliko podpore, a prebrala sem tudi marsikaj neokusnega. Ne razumem tistih, ki se v svojih komentarjih norčujejo. Tisti s kavča se ne zavedajo, kaj mora športnik prestati, da sploh pride na olimpijske igre," ji torkovo razočaranje ne gre iz glave.

Močno upa, da ji bo v enojcih sreča bolj naklonjena."Na olimpijskih igrah je vse možno, a ne bom si postavljala visokih ciljev, da ne bi bila razočarana. Sem pa z današnjo vožnjo potrdila, da sem dobro pripravljena. Je pa res, da me je na koncu malo zmanjkalo in sem si lahko privoščila, da sem si ogledovala položaj, kar se sicer ne sme," je bila zadovoljna Ostermanova.

Špela Ponomarenko Janić si je polfinale zagotovila v četrtfinalu. Foto: Reuters