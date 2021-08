Slovenska košarkarska pravljica se nadaljuje, mirnovodašici diskvalificirani

Slovenski košarkarji so na olimpijskih igrah po Argentini, Japonski in Španiji vzeli mero še Nemčiji!

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalu olimpijskega turnirja ugnala Nemčijo (94:70) in se podpisala pod zgodovinski podvig. Mirnovodašicam Špeli Ponomarenko Janić in Anji Osterman se je ponesrečil nastop v polfinalu v disciplini K-2 na 500 metrov, atletinja Anita Horvat je v kvalifikacijah v teku na 400 m zasedla 28. mesto, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta nastopali v prestavljenih ponedeljkovih regatah.

Olimpijski torek je že v zgodnjih jutranjih urah zaznamovala slovenska košarkarska reprezentanca. Izbranci Aleksandra Sekulića nadaljujejo zmagoviti niz na olimpijskih igrah. V četrtfinalnem dvoboju so bili s 94:70 boljši od Nemčije in si zagotovili zgodovinski preboj med štiri najboljše. S 27 točkami je blestel Zoran Dragić, znova izjemnemu Luki Dončiću pa sta do trojnega dvojčka zmanjkala le dva skoka (20 točk, 11 asistenc in 8 skokov). Slovenija se bo v polfinalu, ta bo na sporedu v četrtek ob 13. uri, pomerila z zmagovalcem četrtfinalnega dvoboja med Francijo in Italijo.

Veliko razočaranje za najboljši slovenski mirnovodašici

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić se v disciplini K-2 na 500 metrov nista uvrstili v finale. V zaključku polfinalnega nastopa se je tik pred ciljem prevrnil njun čoln. Ker ni prečkal ciljne črte, sta bili Primorki naknadno diskvalificirani in tako ostali še brez nastopa v B finalu.

Čoln z Anjo Osterman in Špelo Ponomarenko Janić se je tik pred koncem polfinalnega nastopa prevrnil. Foto: Reuters

Potem ko zaradi slabih vremenskih razmer v ponedeljek nista imeli možnosti nastopa, se na regatno polje vračata Tina Mrak in Veronika Macarol. Čakata ju deveta in deseta regata, na katerih si bosta poskušali pripraviti še boljše izhodišče pred regato za medalje.

Na atletskem stadionu je slovenske barve v torek branila Anita Horvat. V kvalifikacijah na 400 metrov je s časom 52,34 sekunde osvojila 28. mesto.

Anita Horvat je na olimpijskih igrah v kvalifikacijah zasedla končno 28. mesto. Foto: Reuters

Končne odločitve

Danes bodo podelili 24 kompletov odličij. V sprintu na mirnih vodah bodo potekale tudi končne odločitve K-1 na 200 metrov za ženske ter C-2 in K-1 na 1000 metrov za moške.

V atletiki bodo ljubitelji olimpijskih bojev lahko spremljali finalne obračune v atletskih disciplinah skok v daljino, met kladiva in tekih na 200 in 800 metrov za ženske ter 400 metrov ovire in skok s palico za moške.

Na velodromu bodo kolajne delili v ekipnem zasledovanju na 4000 metrov za ženske ter ekipnem sprintu za moške, zadnje boje v Tokiu pa bomo spremljali v športni gimnastiki. Telovadce čakata še finalni tekmi na bradlji in drogu, telovadke pa finale na gredi.

Jadralci se bodo na regatnem polju v Enošimi za medalje merili v razredih finn za moške in nacra 17 za mešane posadke, poleg teh dveh regat za medalje pa bodo odličja predvidoma podelili tudi v razredih 49er FX za ženske in 49er za moške.

V borilnih športih boksarje čaka finale v velterski kategoriji, boksarke pa v peresni. Rokoborci se bodo merili v grško-rimskem slogu (do 77 in 97 kg), rokoborke pa v prostem slogu (do 68 kg). V dviganju uteži bo znan olimpijski prvak do 109 kilogramov.