Obračun velikanov: "Če želiš osvojiti zlato medaljo, moraš premagati vse"

Poleg tekme med Slovenijo in Nemčijo bo največ pozornosti v četrtfinalu olimpijskih iger zagotovo deležna tekma med ZDA in Španijo. Obe ekipi sta na tem turnirju že pokazali nekaj slabosti, a hkrati ne gre pozabiti, da bomo priča obračunu aktualnih olimpijskih in svetovnih prvakov.

Dve zmagi in poraz. To je izkupiček reprezentanc Španije in ZDA v skupinskem delu olimpijskih iger. Američani so že v prvem krogu naleteli na mino v obliki Francije, nato pa so nanizali visoki zmagi nad Iranom in Češko. Na drugi strani je Španija v zadnjem krogu po izjemnem boju morala priznati premoč Sloveniji, pred tem pa je ugnala tako Japonsko kot Argentino. ZDA na tem turnirju branijo naslov prvakov, medtem ko je bila Španija v Riu bronasta. Ekipi sta se na prejšnjih olimpijskih igrah srečali v polfinalu, kjer je bila izbrana vrsta ZDA takrat boljša z 82:76.

Obračun košarkarskih velikanov Gregga Popovicha in Sergia Scariola. Foto: Guliverimage

Na tisti tekmi je bil s 23 točkami najučinkovitejši Pau Gasol, ki je eden od najpomembnejših členov španske vrste tudi v Tokiu. "Morali se bomo boriti za vsako žogo. Verjeti moramo vase, igrati pametno in čim bolj moramo zmanjšati svoje napake. Imamo edinstveno priložnost, da jih premagamo in da nam uspe poseben dosežek. Nekaj, kar nam ni uspelo še nikoli na olimpijskih igrah. Mislim, da je reprezentanca ZDA izjemno močna, nič manj kot v preteklih letih," je pred tekmo z Američani dejal 41-letni košarkar.

Bolj odločen je bil v napovedih njegov brat Marc. "Če želiš osvojiti zlato medaljo, moraš premagati vse. V tem trenutku je vseeno, kdaj in v katerem delu tekmovanja se srečaš s katerokoli od reprezentanc, tudi ZDA," je odločno dejal mlajši od bratov Gasol.

Reprezentanca Španije na OI:

Xabi Lopez-Arosteugui, Pau Gasol, Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Victor Claver, Marc Gasol, Willy Hernangomez, Usman Garuba, Alberto Abalde, Alex Abrines, Sergio Llul. Reprezentanca ZDA:

Keldon Johnson, Zach LaVine, Damian Lillard, Kevin Durant, Khris Middleton, Jerami Grant, Jayson Tatum, JaVale McGee, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Draymond Green, Devin Booker.

Stari znanki

ZDA ali Španija? Foto: Guliverimage ZDA in Španija sta bili nasprotnici v finalu olimpijskih iger leta 2008 v Pekingu in štiri leta pozneje v Londonu. Tudi na teh dveh obračunih je bila boljša reprezentanca ZDA. "Spoštovanje, ki smo si ga prislužili skozi leta, nam tokrat morda ne bo koristilo. Američani se gotovo veselijo obračuna z nami in bodo stoodstotni osredotočeni na svoje delo in igro," se je preteklih let in obračunov spomnil španski strateg Sergio Scariolo.

Reprezentanci z dolgo zgodovino medsebojnih srečanj sta se nazadnje pomerili pred začetkom olimpijskih iger, 18. julija v Las Vegasu, kjer je bila po izenačeni predstavi boljša četa Gregga Popovicha (83:76). "Kakovost košarke na teh olimpijskih igrah bo samo še napredovala. Vse ekipe so izjemno motivirane, nadarjene in imajo ogromno individualne kakovosti. Verjamem, da bodo gledalci uživali v vseh teh predstavah," je pred tekmo dejal Popovich.

"Naša samozavest ni bila nikoli pod vprašajem. Že od začetka smo vedeli, da nam ne bo preprosto. Naša ekipa je bila popolna šele tik pred začetkom olimpijskih iger, zato je bilo vse skupaj še toliko večji izziv. Vemo, da bomo iz tekme v tekmo boljši, potrebujemo čas. Upam, da bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno," pa je pred srečanjem dejal član Bostona Jayson Tatum.

