Ni novi Jordan ali novi Magic. Je prvi Luka Dončić.

Med številnimi tujimi novinarji, ki v Tokiu spremljajo slovensko reprezentanco in hvalijo kakovost Luke Dončića, je tudi Tim Reynolds, dolgoletni košarkarski specialist Associated Press. Ker prihaja iz Miamija, pa se pogovor vendarle ni vrtel le okrog Dončića.

V ligi NBA si je zagotovil status zvezdnika. Zdaj košarkarsko širino, individualno kakovost in sposobnost vodenja ekipe prenaša še na reprezentančno raven. Luka Dončić je zgodba tudi v Tokiu. Zgodba. Ta izraz imajo ameriški novinarji še posebej radi. Da je Ljubljančan tisto, po čemer hrepenijo, nam je potrdil mož, ki je v službi Associated Press, v besedo prenesel že marsikaj. Tudi to, da je prvi zvezdnik slovenske košarke očaral Ameriko, presegel okvire izjemnega nosilca in se v skorajda rekordnem času prebil med največje v ligi. "Še dolgo ga bomo gledali na tej ravni," pravi Timothy Reynolds, ki je iz Tokia poročal še o tem, kako je Luka pokopal Argentino, prizemljil Japonsko, nato pa večslojni španski obrambni obliž izkoristil za razkazovanje raznovrstnosti in prispeval svoj delež k pohodu v pohodu v olimpijski četrtfinale v vlogi neporaženega.

Kakšen je Luka Dončić v ameriških košarkarskih očeh?

Vidimo to, kar vidite vi. Tudi za nas je eden od najboljših košarkarjev na svetu. Ne, to ni igralec, za katerega bi pri 22 letih dejali, da bo postal eden od najboljših. Že danes je tam. To dokazuje s tem, kako se v Dallasu spopada s pričakovanji, pritiskom … Vse to počne z nasmehom. Z njim je košarka videti tako zelo preprosta. Predstavljam si, kako velika zvezda je v Sloveniji. A bodite prepričani o tem, da ga imajo vsaj tako radi tudi v Teksasu.

Menite, da bi moral biti nabor leta 2018 drugačen?

Vsekakor. Luka bi moral biti izbor številka ena. Jasno, zdaj smo lahko pametni. A osebno sem to trdil že takrat. No, morda tudi zaradi tega, ker mi je Goran Dragić prišepnil, da bo ta fant velika zvezda. Ne morda, bil je povsem prepričan o tem. Poleg tega se je na EuroBasketu in v evroligi bojeval s profesionalnimi tekmeci. Bil je boljši, drugačen. Njegovi ameriški vrstniki so se medtem dokazovali na univerzitetni ravni.

Foto: Reuters

Njegov oče Saša rad poudari, da je njegova meja nebo. Se strinjate?

Ne. Veste, zakaj? Ker zanj meje ne obstajajo. Verjamem, da gledamo najboljšega evropskega košarkarja vseh časov.

Ga brez težav primerjate tudi z največjimi aktualnimi zvezdniki, kot so LeBron James, Steph Curry in drugimi?

LeBron je bil eksploziven in močnejši, Curry je boljši strelec. In tako naprej. A to ne spremeni dejstva, da so vsi ti košarkarji edinstveni na svoj način. Prav pred dnevi sem se s kolegi spraševal o tem, s katerim velikanom bi lahko primerjali Dončića. Še najboljši približek je bil Magic Johnson. Zaradi višine, sposobnosti podajanja, prilagodljivosti in gibljivosti je prav Magic najbolj očitna primerjava. Po drugi strani pa Luka ni novi LeBron, novi Jordan ali novi Magic. Je prvi Luka. Zato poudarjam, da zanj ni meja. Verjamem, da lahko postane najboljši košarkar na svetu in ta status ohranja vrsto let.

Foto: FIBA V Evropi je dolgo vladalo prepričanje o ameriškem podcenjevalnem odnosu do košarkarjev z naše celine. Tudi Dončića so spremljali dvomi. Verjetno pa se spomnite prihoda Dražena Petrovića, ki je bil v ZDA sprva prikovan na klop.

Prav Dražen in podobni igralci so spremenili ameriško dojemanje evropske košarke. Poglejte, Dražen je bil najboljši strelec na svetu. Toni Kukoč je bil eden od ključnih mož Chicago Bulls, pa čeprav je bil v senci Michaela Jordana. Še bi lahko našteval, a se bom raje oklenil besed pokojnega generalnega komisarja lige NBA Davida Sterna. Ko je leta 1992 v svet poslal Sanjsko moštvo, je napovedal globalni razvoj košarke. "Počakajte, prihajajo odlični igralci z vseh koncev sveta. To se zdaj dogaja. Dovolj pove podatek, da na olimpijskih igrah v Tokiu nastopa kar 51 košarkarjev iz lige NBA. Od tega jih je kar 39 neameriških. Vsekakor pa imajo številne reprezentance v svojih vrstah igralce, ki bi zlahka igrali v ligi NBA. Na misel mi kot prvi pride Italijan Simone Fontecchio. Ni edini. Dnevi, ko je ameriški navijač ob omembi evropske košarke zamahnil z roko, so zgodovina. Pa ne le evropske košarke. Pred dobrim letom ni v ZDA skoraj nihče vedel, kdo je Facundo Campazzo. Letos je bil eden od ključnih članov Denverjeve uspešne zgodbe.

Luka rad poudari, da ga bolj kot individualna priznanja zanima šampionski prstan. Menite, da bi ga moral loviti z Dallasom?

Na to vprašanje lahko odgovorijo le Luka in odgovorni pri Dallasu. Prepričan pa sem o tem, da bo postal prvak lige. Ne gre čez noč. Jordan je čakal sedem let, James celo devet. Za šampionsko ekipo je potreben čas. Luka je igralec za šampionski prstan. Osvojil jih bo več.

Eno je igralska kakovost, nekaj drugega pa zvezdniška karizma. Jo Luka ima? Je lahko obraz lige NBA?

Brez dvoma. On je že obraz lige. Ima pravi značaj. Ima nasmeh. Poleg tega odpira vrata novih trgov. Ne bom pozabil njegovega prvega gostovanja v Miamiju. Na tekmi je bilo več kot dva tisoč slovenskih navijačev. 45 minut po tekmi so ju z Goranom poklicali iz slačilnice, prepevali, skakali … Bilo je izjemno. Naslednje leto so celo navijači Miamija na tekmo prišli zaradi Dončića. To je lep primer, kaj je vnesel v ligo. Poleg tega se mu vidi, da uživa v igri. In kako naj človek spremlja njegovo tekmo in ob tem ne uživa? Ni treba, da si navijač Dallasa ali Slovenec. Tega fanta je preprosto užitek gledati.

Kakšen pa je v odnosu do ameriških medijev?

Težko bi dejali, da uživa v javnih nastopih. Je pa vselej zelo spoštljiv. Kdor ga kaj vpraša, dobi odgovor.

Foto: Reuters

Pogovarjava se v dvorani, ki gosti olimpijski turnir. Košarka je tukaj drugačna kot v ligi NBA. Luka se počuti kot riba v vodi, kar je posledica evropskih izkušenj in izjemnega občutka.

Številni Američani imajo težave s prilagoditvami. Motijo jih pravila, obramba, koncept … Luka izhaja iz te šole. V takšni košarki je odrastel. Zanj je preprosto igrati na obeh ravneh.

Košarka pa je vedno ekipna igra. Kako daleč se lahko v Tokiu prebije Slovenija?

V boju za zlato kolajno vidim pet ekip. Tudi Slovenijo. Prva bo seveda le ena. Res je, košarka je ekipna igra. Vseeno pa bo veliko odvisno od tega, ali je Luka ekipo sposoben vleči naprej na takšen način. Nihče ne bo presenečen, če bo Slovenija osvojila kolajno. Kaj lahko pa se zgodi, da se bo od Tokia poslovila že v torek.

Ko smo vam omenili pogovor o Dončiću, ste v smehu dejali: "O, Luka. On je novi Goran Dragić."

Da, prihajam iz Miamija. Osredotočen sem na Miami Heat, zato Gorana zelo dobro poznam. Goran … Gorana imajo vsi radi. Pat Riley, Erik Spoelstra, vse vodstvo kluba, soigralci, navijači … Dovolj bo, če povem, da ima lepo možnost, da v Miamiju upokojijo njegovo številko. Kolikor vem, tudi njegova družina obožuje mesto. Žal pa … Žal pa nima prstana. Pri tem ne morem spregledati trenutka, ko je Goran postal član Miamija. Tisti dan je postalo jasno, da se mora Chris Bosh umakniti. Goran in Chris ne bosta nikoli vedela, kako dobra bi bila skupaj.

Pričakujete, da bo ostal v Miamiju?

Prestopni rok je pred vrati. Goran bi rad ostal. Vprašanje pa je, ali bo klub našel ustrezno finančno rešitev. Zanimanje vsekakor obstaja.