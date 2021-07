Litovski orjak se seli v New Orleans

Menjava New Orleansa in Memphisa

Jonas Valančiunas je novi član New Orleans Pelicans. 29-letni Litovec je v preteklosti igral za Memphis, v pretekli sezoni je v rednem delu dosegal 17,1 točke, 12,5 skoka in 1,8 asistence na tekmo, s čimer je prispeval levji delež k uvrstitvi Grizzlies v prvo končnico po letu 2017. Memphis je z New Orleansom opravil menjavo, ta pa bo v nasprotno stran poslal Stevena Adamsa in Erica Bledsoa, hkrati pa bo Memphis poslal 17. In 51. Izbiro iz letošnjega nabora k New Orleansu.

Kaj se je na košarkarski tržnici dogajalo prejšnji teden?