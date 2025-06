Jan Oblak z Atleticom v hudih težavah, a še verjame v podvig

V noči na torek se bo v ZDA odločalo o udeležencih osmine finala v skupinah A in B. Na delu bosta tudi dva slovenska legionarja, ki sta še v igri za napredovanje, a sta po dveh krogih v težavah. Jan Oblak mora z Atleticom premagati Botafogo vsaj za tri gole razlike, če ne bo Seattle presenetil evropskega prvaka PSG, Al Ahly z Nejcem Gradišarjem pa mora prepričljivo ugnati Porto, obenem pa upati, da se dvoboj med Messijevim Interjem iz Miamija in Palmeirasom ne konča brez zmagovalca.

Dogajanje se bo začelo v skupini B, v kateri bosta obe tekmi zadnjega kroga skupinskega dela ob 21. uri. Jan Oblak se bo z Atleticom pomeril z brazilskim velikanom Botafogom, ki je v 2. krogu presenetil PSG (1:0) in s tem Madridčanom močno otežil pot do preboja med 16 najboljših.

Simeonejeva četa bi morala namreč, če bo PSG upravičil vlogo favorita proti Seattlu, nujno odpraviti Botafogo z vsaj tremi zadetki razlike. Le tako bi lahko v trikotniku treh ekip s šestimi točkami (PSG, Atletico in Botafogo) zaradi boljše razlike v zadetkih prehitela Botafogo. Atleticu bi se lahko tako uvodni polom proti Parižanom (0:4) še kako maščeval, a 32-letni Slovenec verjame v srečen razplet.

PSG je v uvodnem dvoboju na SP napolnil Oblakovo mrežo (4:0), nato pa nepričakovano izgubil proti Botafogu. Foto: Reuters

"Vsi verjamemo v to, vse je mogoče," je v nedeljo poudaril Škofjeločan. "To bo zahteven izziv za nas, a na koncu se nam vseeno ponuja priložnost. Vse imamo v svojih rokah, odvisni smo le od sebe. Imamo ekipo, ki je zmožna velikih stvari," kapetan slovenske izbrane vrste ostaja optimist.

Če bi Seattle presenetil PSG in ostal neporažen proti evropskim prvakom, bi Atleticu za napredovanje med najboljših 16 zadoščala že najmanjša zmaga nad Botafogom. "Imamo vrhunske napadalce, ki lahko dosežejo veliko zadetkov," še poudarja Oblak in dodaja: "Za napredovanje bomo morali odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni."

Nejc Gradišar se bo v noči na torek pomeril s Portom. Foto: Guliverimage

Napeto bi lahko bilo tudi v skupini A, v kateri imata najboljše možnosti za napredovanje Messijev Inter Miami in brazilski Palmeiras. Če bosta na medsebojnem srečanju remizirala, bosta preostalima tekmecema v skupini, to sta Porto in Al Ahly, že zaprla vrata napredovanja.

Klub iz Kaira, pri katerem se dokazuje tudi slovenski napadalec Nejc Gradišar, ima tako še možnosti za preboj med najboljših 16, a ni več odvisen le od sebe. Potrebuje namreč izdatno zmago nad portugalskim velikanom, s katero bi si izboljšal razliko v zadetkih, obenem pa se dvoboj med Interjem in Palmeirasom ne sme končati brez zmagovalca.

