Luka Dončić je deležen novega unikatnega poklona

Govoriti o tem, kako izjemen košarkar je Luka Dončić, ki se je s slovensko reprezentanco brez poraza uvrstil v četrtfinale olimpijskih iger, je v Tokiu stalnica. Tako izrazita, pogosta in očitna, da mnoge hvalnice niti ne pridejo do izraza. A ko se ljubljanskemu zvezdniku globoko in edinstveno prikloni legendarni Luis Scola, ki je v veliki meri zaznamoval košarko zadnjih dveh desetletij, je težko ostati povsem ravnodušen.

"Ko vidim, da igra Luis Scola, pomislim na to, kaj me jutri čaka v šoli," se je ob spremljanju argentinske reprezentance, v kateri še naprej izjemno uspešno igra 41-letni večni mladenič, pošalil novinarski kolega. Da so leta le številka, kot nas je spomladi učil slogan evropskega nogometnega prvenstva mlajših članov v Sloveniji, Scola dokazuje tudi v Tokiu. Navsezadnje lahko to potrdijo tako Japonci kot Slovenci, proti katerim je dosegel po 23 točk, 13 pa jih je vknjižil na tekmi proti Španiji.

"To je smešno. Še vedno igra," se je pošalil argentinski selektor Sergio Hernandez ter zbadanje na račun veteranovih let nadgradil tako, da ga je po novinarski konferenci po zmagi nad Japonsko prijel pod pazduho in mu pomagal vstati. A šalo je znal potisniti na stran in se mu globoko priklonil. "Je delavec, ki se v zadnje četrt stoletja ni zaustavil niti v enem trenutku. S tem potiska naprej sebe in vse okoli nas. Že 20 let," je dejal selektor najboljše južnoameriške reprezentance.

Skupaj štejeta 82 let, a navdušujeta Foto: Guliver Image

Skrivnost uspeha

Ena od skrivnosti njegove košarkarske večnosti je igrišče, ki ga je postavil doma, obenem pa ima na plačilni listi tudi trenerja za telesno in košarkarsko pripravo. Pa tudi zdrav način življenja ni zanemarljiv. Toda Scola je zmagovalec predvsem v svoji miselnosti. Takšen je bil že leta 2002, ko je z rojaki osvojil srebro na svetovnem prvenstvu. Pa dve leti pozneje, ki sta z Manujem Ginobilijem Argentini v olimpijski zibelki v Stenah prinesla zlato olimpijsko kolajno. In takšen je danes.

"Predlani smo bili srebrni na svetovnem prvenstvu. Toda Argentina ni druga najboljša ekipa na svetu. To veste vi, to vem jaz. Toda Luis rad izziva vse okrog sebe. 'Amerika je boljša od nas,' bo dejal nekdo. 'Res, naj dokažejo,' bo odvrnil Scola. Takšen je. Vem, da tudi jaz brez njega ne bi bil trener, kakršen sem. Ne zaradi točk, temveč njegovih vodstvenih odlik. Rad ga imam. Zelo preprosto," o 206 centimetrov krilnem centru, zaradi katerega se mnogi v Tokiu počutimo mlajše, pripoveduje selektor Argentine.

Stalnica. Že več kot 20 let. Foto: Sportida

"Ni samoumevno, da smo med najboljšimi"

Argentinski zvezdnik je svojevrstna stalnica na največjih tekmovanjih. Ne glede na to, da se je okrog njega zamenjala celotna generacija. "Začelo se je tako, da smo se uvrstili na veliko tekmovanje. Nato smo se želeli prebiti med najboljših osem. Pa smo osvojili prvo kolajno. Kot bi nekdo nato prevrtel posnetek za 20 let naprej. Še vedno smo tu. Med najboljšimi na svetu. To ni samoumevno. To moramo ceniti. Marsikoga ni tukaj. Ni Srbije, ni Brazilije in še koga," pravi košarkarski popotnik, ki se je s soigralci prebil v četrtfinale, kjer jih čaka torkov obračun z Avstralijo.

Igro je nekoliko prilagodil, a je še vedno učinkovita. Še vedno je med najboljšimi v reprezentanci. Vseeno priznava, da ob sprehodu po olimpijski vasi in vrtenju vseh spominov pomisli tudi na svoja leta ter na to, da se nezadržno bliža čas košarkarskega slovesa. "Moji prvi soigralci so upokojeni. Ta mlada skupina fantov niti ne ve, kaj se je z nami dogajali pred leti. A so mi prirasli k srcu. So moji prijatelji, dobri soigralci. Ob njih dobim dodatno energijo," pravi Argentinec, ki je nazadnje igra za Varese, pred tem pa med drugim v ligi NBA tudi za Houston, Phoenix, Indiano, Toronto in NJ Nets.

Želel je igrati - proti Dončiću Foto: Guliver Image

S spoštovanjem o Dončiću

Prevetril pa se ni le seznam njegovih soigralcev, temveč tudi tekmecev. Prišli so novi fantje. Med njimi tudi Luka Dončić. Ko smo ga povprašali o novi zvezdi, ni ponudil le praznega pokroviteljskega odgovora, temveč je Slovencu namenil velik kompliment. "Spremljal sem tekmo med Slovenijo in Litvo. Vesel sem bil slovenske zmage. Zavedal sem se, da bom imel zdaj priložnost zaigrati proti Dončiću. Verjamem, da se bom nekoč lahko s tem celo pohvalil. Sedel bom na kavi in dejal: 'Veste, igral sem proti Dončiću.' Da, tako dober je, da bomo želeli imeti vsi zgodbo, ki nas povezuje z njim," je o skoraj dve desetletji mlajšem Slovencu dejal Scola.

Zgodba, ki jo bo govoril na omenjeni kavi pa bo vključevala tudi podatek o tem, da je proti Argentini LD 77 dosegel 48 točk ter dodal 11 skokov in pet asistenc. Pa se ni ustavil tam. S Slovenijo je nato na kolena spravil še Japonsko in Španijo. V torek, ko bi se utegnila Argentinčeva reprezentančna kariera končati, čaka Slovence Nemčija.