Nemški kapetan sporoča, da Dončić ne prihaja s tega planeta

Slovenija v noči na torek ne bo spala. Ljubitelji košarke, teh na sončni strani Alp, ponosni deželi aktualnih evropskih prvakov, kar mrgoli in jih je iz dneva v dan več, bodo priklenjeni pred zaslone. Malce pred 3. uro zjutraj bodo po domovih odmevali zvoki budilk, nato pa se bo začel spektakel. Spektakel, kakršnega slovenska košarka še ne pomni. To bo prva tekma izločilnega značaja slovenske reprezentance na olimpijskih igrah.

Po zaslugi fantastičnega izkupička v skupinskem delu, kjer so izbranci Aleksandra Sekulića premagali Argentino, Japonsko in Španijo ter osvojili prvo mesto, so si Slovenci v četrtfinalu zagotovili tekmeca, ki mu v skupinskem delu ni šlo tako dobro.

Ples kroglic je odločil, da bo Slovenija pot do polfinala v torek zjutraj lovila proti Nemcem. Zadnji se, vsaj tako je mogoče razbrati iz njihovih izjav, niso najbolj razveselili podatka, da jih čaka obračun z vročo reprezentanco, ki letos na japonskem parketu sploh še ni doživela poraza.

Nemški kapetan razkril načrt, kako lahko izločijo Slovenijo

Luka Dončić je v očeh tekmecev v Tokiu deležen ogromnega spoštovanja. Foto: Reuters ''Slovencev pred začetkom olimpijskih iger niso prištevali med favorite, po izvrstnem skupinskem delu pa so postali eni od največjih kandidatov za osvojitev odličja. Njihove zmage niso več nikakršno presenečenje,'' sporoča Robin Benzing. Izkušeni krilni center, ki si košarkarski kruh služi pri Zaragozi v Španiji, je največ hvalospevov namenil Luki Dončiću. ''V tem trenutku igra tako, kot da bi prihajal z drugega planeta,'' je 22-letnemu Ljubljančanu, enemu od največjih športnih zvezdnikov olimpijske vasi v Tokiu, namenil prav posebno pohvalo.

Ni pa pozabil omeniti niti njegovih soigralcev, ki so po njegovem mnenju odlično pripravljeni, LD77 pa zna iz njih izvleči največje vrline. ''Seveda se ne moremo oklicati za favorite. Naš načrt je jasen. Nekako bo treba ustaviti Dončića. Tega pa ne more storiti le en košarkar, ampak vseh 12. Če nam bo to uspelo, bomo imeli lepe možnosti za zmago,'' je še poudaril 32-letni Nemec, visok 208 centimetrov, eden izmed junakov nemške zmage v finalu kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Splitu, ko je svoji domovini do zmage nad Brazilijo (75:64) pomagal s 13 točkami.

Če bi za Nemčijo v Tokiu igral tudi Maxi Kleber, bi se v četrtfinalu pomerila soigralca Dallas Mavericks. Foto: Reuters

To je bilo veliko presenečenje, saj Nemcem brez največjih zvezdnikov (manjkajo igralci NBA Dennis Schröder, Maximilian Kleber, Daniel Theis, Franz Wagner in Isaiah Hartenstein) v druščini Brazilije in Hrvaške niso pripisovali večjih možnosti za napredovanje, a so v Dalmaciji vseeno nizali zmage in se prvič po letu 2008 uvrstili na olimpijski turnir.

"Krasi nas ekipni duh, želimo zmagovati, ne bojimo se nikogar"

Nemški selektor Henrik Rödl je kot reprezentant igral košarko na olimpijskih igrah v Barceloni. Foto: Reuters Nemci so na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu v skupinskem delu priznali premoč Italiji (82:92) in Avstraliji (76:89), premagali pa so Nigerijo (99:92). V četrtfinale so se prebili kot ena izmed dveh najboljših tretjeuvrščenih ekip skupinskega dela. Nemčija je s tem ponovila uspeh iz let 1984 in 1992. Pred 37 leti je v Los Angelesu izgubila četrtfinale proti ZDA, na olimpijskih igrah v Barceloni pa je ostala praznih rok proti Skupnosti neodvisnih držav (SND), okrnjeni priložnostni naslednici razpadle Sovjetske zveze.

Takrat je za Nemčijo igral tudi Henrik Rödl, zdajšnji selektor, ki je v Tokiu zelo ponosen na predstave varovancev. ''Slovenija je zelo močna ekipa. Morali bomo najti način, kako ustaviti Dončića. V vsakem primeru se bomo potrudili po najboljših močeh,'' obljublja selektor, vesel, da bo lahko proti Sloveniji računal na najmočnejšo zasedbo, saj nima težav s poškodbami igralcev.

Brkati Nemec Andreas Obst se na turnirju v Tokiu ne boji nikogar. Foto: Reuters

''Proti vsaki ekipi imamo možnost za zmago. Prikazati moramo le svojo najboljšo igro,'' še dodaja Rödl, ki se je kot reprezentant podpisal pod kar nekaj odmevnih dosežkov. Leta 1993 je postal evropski prvak, devet let pozneje pa je na svetovnem prvenstvu v ZDA osvojil bronasto medaljo. ''Na parketu se borimo drug za drugega,'' pojasnjuje Andreas Obst, 25-letni košarkar Bayerna, in opozarja na največjo vrlino nemške reprezentance: ''Krasi nas ekipni duh, želimo zmagovati, ne bojimo se nikogar.''

Pred 16 leti so Nemci v četrtfinalu izločili Slovenijo

Nemčija je v četrtfinalu velikega tekmovanja že prekrižala načrte Sloveniji. Zgodilo se je leta 2005 v četrtfinalu evropskega prvenstva v Beogradu (76:62), ko je blestel Dirk Nowitzki (22 točk), poznejša legenda Dallasa in lige NBA. Pri Sloveniji, ki je v srbski prestolnici računala na bučno podporo navijačev, sta jih največ dosegla Sani Bečirović in Primož Brezec (oba 13). Zdaj čaka Nemce ogromno dela z njegovim naslednikom v vrstah Mavericks, z enim od največjih aktualnih zvezdnikov lige NBA, Luko Dončićem.

Dirk Nowitzki je leta 2005 spravil v slabo voljo Marka Milića, ki je letos vodja slovenske košarkarske odprave v Tokiu. Foto: Reuters

Slovenija se je do zdaj z Nemčijo na uradnih mednarodnih tekmah pomerila 14-krat in se zmage veselila že devetkrat. Priložnost za jubilejno deseto zmago se ji ponuja v četrtfinalu olimpijskega turnirja, ki ponuja ogromen vložek, saj se bo zmagovalec povsem približal medalji (v polfinalu ga čaka boljši iz dvoboja med Francijo in Italijo), poraženec pa bo ostal brez vsega. Nemci so se nazadnje s Slovenci pod koši pomerili v prijateljskem obračunu leta 2009, ko so v Karlsruheju ostali praznih rok z 62:74. Takrat je imel Dončić komaj deset let …