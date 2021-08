Junaška zmaga Slovenije proti Španiji!

Slovenci pišejo posebno pravljico. Premagali so tudi aktualne svetovne prvake Špance in osvojili prvo mesto v skupini.

Slovenska košarkarska reprezentanca je po veliki drami v zadnji tekmi skupinskega dela olimpijskih iger v Tokiu premagala Španijo in osvojila prvo mesto. Ob koncu je bil Klemen Prepelič tisti mož, na katerega se je naslonila slovenska izbrana vrsta. Španci so poskušali omejiti učinek Luke Dončića, ta je tekmo končal pri 12 točkah, 14 skokih in devetih asistencah, kar je pomenilo, da mu je le asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka. Kdo bo tekmec v četrtfinalu, bo znano po žrebu. Jasno je, da bo to Italija ali Nemčija.

Slovenija se bo v četrtfinalu pomerila z Italijo ali Nemčijo.

Španija : Slovenija 87:95 (24:20, 44:41, 70:68) Rubio 18, 9 as., Abalde 14; Čančar 22 (met za 3 4/7, za dve 4/5), Tobey 16, 14 sk., 3 as., Prepelič 15 (prosti meti 9/10), 3 as, Dončić 12 (met za 3 2/5, za 2 0/2, prosti meti 6/11), 14 sk., 9 as., 5 izg. žog

Dončić hitro pri treh osebnih napakah

Tako Slovenija kakor tudi Španija sta si vstopnico v četrtfinale zagotovili že pred nedeljskim obračunom. Vprašanje je bilo le še, kdo bo v izločilne boje vstopil kot prva in kdo kot druga izbrana vrsta. Slovenija je začela v tradicionalni postavi Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey.

Jasno je bilo, da bodo Španci poskušali povsem omejiti učinek zvezdnika Luke Dončića, ki je uvodoma težko sploh prihajal do žoge. A je imela Slovenija zlasti z Vlatkom Čančarjem razpoloženega košarkarja. Z dvema trojkama in še košem po odbiti žogi je bil tisti mož, ki je držal niti v napadu – 10 točk v prvi četrtini. Na drugi so bili razpoloženi tudi košarkarji z Iberskega polotoka. Po uvodnih štirih trojkah so vodili s 17:12, Rudy Fernandez je od tega zadel dve.

Foto: Reuters

Predvsem so Španci največ preglavic našim košarkarjem povzročali s consko postavitvijo v obrambi, s katero so želeli odrezati Dončića in njegove prodore. Zato pa je po slabih osmih minutah poskrbel za trojko z občutne razdalje, s katero je znižal na 16:19 in tako dosegel prvi met iz igre.

Nove nevšečnosti so v slovensko reprezentanco prišle ob koncu prve četrtine, ko je Dončić prejel že tretjo osebno napako (4 točke, 5 sk., 3 as., 3 izg. žoge in 3 os. napake v 9 minutah prve četrtine), od tega dve v napadu. Obet pred vstopom v drugo četrtino tako ni bil najboljši, povrhu vsega so Španci vodili s 24:20.

Brez Dončića do prvega vodstva, nato nenehno lovljenje Špancev

Čeprav Dončića ni bilo na parketu, se njegovi soigralci izziva niso ustrašili. Po trojkah Alekseja Nikolića in kapetana Eda Murića je Slovenija namreč prvič na tekmi prišla do vodstva pri 26:24. Naši košarkarji so imeli priložnost, da bi še povišali naskok, vendar žoga ni in ni hotela skozi obroč.

Še naprej pa smo spremljali hitro igro na obeh straneh. Izkušeni Španci so po slabšem vstopu v drugo četrtino in delnem izidu Slovenije s 6:0 našli odgovor in z rezultatom 7:0 spet prišli do naskoka petih točk pri 31:26.

Foto: Reuters

Selektor Aleksander Sekulić je sredi druge četrtine spet poslal v igro Dončića, ta je imel težave z osebnimi napakami. Sergio Scariolo ni spreminjal taktične zamisli in je nadaljeval menjavanje košarkarjev nad zvezdnikom Dallasa v obrambi, saj je poskušal omejiti prostor njegovega gibanja na parketu. Tako je do polčasa izgubil štiri žoge, a mu je tudi uspelo najti proste soigralce. Tako je med drugim lepo zaposlil Čančarja, ta je ekipi poravnal pri 35:35. Slovenija in Španija sta bili izenačeni še pri 39:39, ob koncu prvega dela pa so Španci po trojki Rickyja Rubia pobegnili na 44:41.

Zadnji je bil pri Špancih z 11 točkami strelsko najbolj razpoložen, ob tem imel še šest asistenc. Pri Sloveniji je bil z 12 točkami prvi strelec Čančar, Dončić pa je prvi polčas končal pri osmih točkah, devetih skokih, petih asistencah, štirih izgubljenih žogah in treh osebnih napakah.

Slab vstop v drugi polčas, nato velika vrnitev

Energija v slovenskem taboru je bila ob vstopu v drugi polčas povsem drugačna, kot so jo izžarevali v prvem, ko so med drugim dobivali skok s 26:20. Medlo obrambo je tekmec znal izkoristiti in po treh trojkah in delnem izidu 11:0 pobegnil na 55:43, ko se je Sekulić odzval z minuto odmora.

Vlatko Čančar je razpoložen za igro. Foto: Reuters

Slovenski košarkarji so se po dveh trojkah Blažiča in eni Dončića vrnili pri 58:61, nato so na sceno nastopili sodniki. Hitro so dosodili dve tehnični napaki Dragiću in Blažiču zaradi domnevno simuliranja prekrška. Španci so darilo sprejeli odprtih rok in se odlepili na 68:60.

Ko je Dončić še naprej grešil pri prostih metih (6/11), je bilo videti, da bi bilo lahko to ključno, a so se njegovi soigralci spet zbudili v pravem trenutku. Čančar je zadel še svojo četrto trojko in bil pri 20 točkah, Žiga Dimec pa se je dobro boril pod obročem ter Slovenijo priključil pri 68:68. A ekipi v zadnjo četrtino nista vstopili izenačeni, saj je Llull zadel prosta meta za 70:68.

Dramatičen konec in zbrani Prepelič

Po štirih zaporednih točkah in zabijanju naturaliziranega Mika Tobeyja je naša izbrana vrsta prišla do prednosti pri 72:70. Obetala se prava drama za prvo mesto. Tista ekipa, ki bi zmagala, bi se namreč v četrtfinalu izognila ZDA, zato je bilo veliko v igri.

Klemen Prepelič je ob koncu prevzel odgovornost v svoje roke in skupaj s soigralci popeljal Slovenijo do tretje zmage. Foto: Reuters

Španci so še naprej veliko metali trojke in po dveh novih pobegnili na +6 (82:76), Sekulić pa je moral vnovič poklicati svoje košarkarje na krajši posvet in oddih. Veliko napako pa so storili Španci takoj za tem, ko je bilo na parketu šest njihovih košarkarjev, kar so sodniki kaznovali s tehnično napako. Razpoloženi Tobey je sprva približal na 79:82, Prepelič z dvema prostima metoma na vsega točko zaostanka, Čančar pa spet popeljal Slovenijo do vodstva pri 83:82.

Ob koncu smo spremljali fanatičen boj za vsako žogo, v ospredje pa je prihajal Prepelič. Najprej s trojko in nato še v sodelovanju s klubskim kolegom pri Valencii Tobeyjem. Po njuni zaslugi je Slovenija 1:39 pred koncem vodila z 88:85. Prepelič se je tudi na koncu izkazal kot mož odločitve, potem ko je 13,4 sekunde pred zadnjim zvokom sirene ostal zbran in zadel oba prosta meta za 90:87. Španci so poskusili s trojko, vendar je Rubio zgrešil cilj. Zmago je sprva potrdil Dragić, potem ko je zadel oba prosta meta za 92:87, za veliko veselje pa je s trojko po izgubljeni žogi Špancev poskrbel še kapetan Murić za veliko zmago s 95:87.

Četrtfinalni tekmec Slovenije bo znan po žrebu. Prvouvrščene ekipe iz vseh treh skupin in najboljša drugouvrščena bodo v enem bobnu, preostale štiri, torej dve drugouvrščeni ter dve najboljši tretjeuvrščeni, pa gredo v drugega. Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu 3. avgusta, polfinalni 5. avgusta, tekmi za medalje pa 7. avgusta.

Olimpijski turnir, skupina C: 3. krog:

Nedelja, 1. avgust

Argentina : Japonska 97:77 Španija : Slovenija 87:95 (24:20, 44:41, 70:68)

Rubio 18, 9 as., Abalde 14; Čančar 22 (met za 3 4/7, za dve 4/5), Tobey 16, 14 sk., 3 as., Prepelič 15 (prosti meti 9/10), 3 as, Dončić 12 (met za 3 2/5, za 2 0/2, prosti meti 6/11), 14 sk., 9 as., 5 izg. žog Lestvica:

1. Slovenija 3 – 6

2. Španija 3 – 5

3. Argentina 3 – 4

4. Japonska 3 – 3 1. krog

Ponedeljek, 26. julij:

Argentina : Slovenija 100:118 (24:32, 18:30, 24:26, 32:30)

Scola 23, Campazzo 21; Dončić 48 (12/15 za 2, 6/14 za 3, 6/7 prosti meti; 11 skokov), Prepelič 22, Čančar 12, Tobey 11 (14 skokov), Dragić 7, Dimec 5 (7 skokov), Rupnik 4, Blažič (5 skokov), Murić in Nikolić po 3.



Japonska : Španija 77:88 (14:18, 28:48, 56:69) 2. krog:

Četrtek, 29. julij:

Slovenija : Japonska 116:81 (29:23, 24:18, 27:23, 36:17)

Dončić 25 (7 skokov, 7 asistenc), Dragić 24, Čančar 16, Prepelič 12 (5 asistenc), Blažič 10, Tobey (11 skokov) in Čebašek po 6, Rupnik, Hrovat in Murić (7 skokov) po 4, Nikolić 3, Dimec 2; Hačimura 34 (7 skokov). Španija : Argentina 81:71 (20:25, 40:34, 61:53)

