Murić se je nalezel Dončićevih vragolij: Spiš mirno Cristiano?

V slovenski košarkarski reprezentanci, ki nastopa na olimpijskih igrah, vlada dobro vzdušje. Fantje so sproščeni na vsakem koraku, kar so pokazali tudi na uvodnih tekmah, na katerih so gladko preskočili Argentino in Japonsko. Nič drugače ni na treningih, kjer venomer poskrbijo za kakšno spektakularno potezo. Tokrat ni uspela Luki Dončiću, ampak kapetanu Edu Muriću.